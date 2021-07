Kellermeister Torsten Klein vom Weingut Axel Bauer in Bühl fährt mit zwei Helfern in seinen Heimatort Mayschoß, um den Opfern der Hochwasser-Katastrophe zu helfen.

„Es ist mein Heimatort. Und als ich oben ankam sah ich zuerst nur ein paar Blaulichter und mehrere Heli kreisen. Erst als ich dann näher kam zeigte sich mir das verheerende Ausmaß. Dazu gibt es keine Worte. Es war einfach nur surreal“, schildert Torsten Klein den ersten Eindruck, als er während der Flutkatastrophe auf das 900-Seelen-Dorf Mayschoß in der Nähe von Ahrweiler zu fuhr.

Zusammen mit zwei Mitarbeitern hat der Kellermeister des Bühler Weinguts Axel Bauer sich sofort auf den Weg in seinen Heimatort an der Nahe aufgemacht, um anzupacken und zu helfen, was zu helfen ist.

Wie überall kam die Flut blitzschnell. „Meine Familie hatte Glück im Unglück, denn die Oma ist vor ein paar Wochen in Pflege gekommen, so dass ein höher gelegenes Haus frei war“, meint der Weinmacher, der in dem kleinen Weinort früh durch Vater und Onkel mit den Reben in Berührung kam.