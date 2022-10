Schutz im Wohnzimmer

Bühler Pflegeheimleiter üben heftige Kritik an FFP2-Maskenpflicht

Eine Leserin wendet sich in einem Brief an die Redaktion. Ihr erscheinen die Regeln für das Pflegeheim ihrer Mutter als unverhältnismäßig. Unterstützung erhält sie von Leitern der Pflegeeinrichtungen.