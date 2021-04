Bühler Polizisten nehmen „wandelnden Baum“ in Gewahrsam

Einen ungewöhnlichen Anblick haben Polizisten am Dienstagabend am „Platz Vilafranca“ erhalten. Ein oberkörperfreier Mann schlenderte mit Baumästen und knapp zwei Promille über den Platz.

Am Dienstagabend haben Polizeibeamte am „Platz Vilafranca“ einen oberkörperfreien Mann angetroffen. Nach Angaben der Polizei schlenderte der 24-Jährige mit zwei Baumästen aufgeregt über den Parkplatz.

Was der Mittzwanziger mit dem Gehölz gegen 20.30 Uhr im Schilde führte und ob dahinter eine künstlerische Inszenierung steckte, konnte bislang nicht herausgefunden werden.

Was der Astträger allerdings nicht verbergen konnte, war sein augenscheinlicher Alkoholeinfluss von nahezu zwei Promille. Der Promillewert könnte mitunter auch dazu beigetragen haben, dass sich der „wandelnde Baum“ von den herbeigerufenen Polizisten nicht beruhigen ließ. Deshalb legten die Beamten ihn in Handschellen und nahmen ihn in Gewahrsam.