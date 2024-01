Bühler Protestanten ziehen in neuapostolische Kirche um

Die Johannesgemeinde feiert nun ihre Sonntagsgottesdienste in der neuapostolischen Kirche in der Bühler Nelkenstraße. Das Gemeindezentrum wird saniert.

Den Gottesdienst zum Jahreswechsel könnte man als Schwellenzeit bezeichnen. Altes liegt hinter uns, Neues wird erwartet. Es ist eine Zeit für Rückblick und Ausschau, in dem wir Höhen und Tiefen erkennen. Auch in der Bühler Johannesgemeinde startet nun im Jahr 2024 eine Zeit des Umbruchs. Die geplante Sanierung und Erweiterung des Gemeindezentrums beginnen. Los geht’s jetzt im Januar.

Welch Geschenk und was für ein schönes Zeichen der gelebten Ökumene. Götz Häuser

Evangelischer Pfarrer

Für die evangelische Kirchengemeinde stehen somit einige Änderungen an: Künftig werden die Sonntagsgottesdienste in der neuapostolischen Kirche (Nelkenstr. 17) gefeiert. Beginn ist nun um 11 Uhr. Parkplätze stehen vor der Bachschloss-Schule zur Verfügung. Eine Livestream-Übertragung wird es künftig, laut Pfarrer Götz Häuser, ebenfalls weiterhin geben.

„Es ist schön, dass wir in den anderen Gemeinden zu Gast sein dürfen“, verleiht Häuser seiner Freude Ausdruck. „Welch Geschenk und was für ein schönes Zeichen der gelebten Ökumene, dass wir mit unserem vielfältigen Gemeindeleben in die Räume unserer katholischen und neuapostolischen Nachbarn einziehen dürfen. Danke für das Öffnen der Türen, das Platzschaffen und das Willkommenheißen.“

Caritas macht Platz und zieht ins leere Pfarrhaus in Kappelwindeck

Das rege Gemeindeleben der Johannesgemeinde wird sich 2024 nun an folgenden Orten abspielen: Im Haus der Caritas (Mühlenstr. 12) im Erdgeschoss wird der Kindergarten seine vorläufige Heimat finden. Ins erste Obergeschoss ziehen die Diakonen-Büros und einige Gruppenräume. Die Caritas zieht dazu eigens mit ihrem Beratungsangebot ins leerstehende Pfarrhaus in Kappelwindeck. Im katholischen Gemeindehaus Kappelwindeck selbst wird die Johannesgemeinde Saal und Gruppenräume nutzen können.

„Nur die Pfarrfamilie und das Gemeindebüro halten die Stellung“

„Nur die Pfarrfamilie und das Gemeindebüro werden im Gemeindezentrum bleiben. Wir halten die Stellung“, lächelt Pfarrer Häuser im Gespräch. Er hält es auch nicht für ausgeschlossen, dass manche Veranstaltungen im katholischen Gemeindehaus oder anderen Orten stattfinden könnten. „Mit diesem Gemeinschaftsgefühl auf Augenhöhe schlagen wir ein ganz neues Kapitel auf“, erklärt Häuser.

So ist es wenig verwunderlich, dass über dem Jahresabschluss-Gottesdienst, der an Silvester um 17.30 Uhr zum vorerst letzten Mal in der „alten“ Kirche stattfand und von Viktoria und Heike Vornehm musikalisch mitgestaltet wurde, ein besonderer Zauber schwebte. Vielleicht mag auch das Thema Liebe, das Häuser gewählt hatte, ein wenig Magie in die Luft gebracht haben.

Es geht um Gott und der ist ja schließlich mobil. Götz Häuser

Evangelischer Pfarrer

„Liebe ist unsere tiefste Sehnsucht“, betonte Pfarrer Götz Häuser. „Das Fundament, auf dem wir alle stehen. Wie schön, dass wir heute hier alle noch zusammenkommen können. Denn letztendlich ist es ja nicht das Gebäude, um das es geht, sondern es geht um Gott und der ist ja schließlich mobil.“ Die Liebe: ein unerschöpfliches Thema. Schon Paulus hätte in seinem 1. Korintherbrief alle Register der Liebe gezogen und mit unvergleichlicher Kraft in den Mittelpunkt gestellt. Das „Hohelied der Liebe“ sei ein Hymnus über diese. „Die Liebe ist langmütig. Die Liebe vergeht niemals“, heißt es etwa darin.

Die Rechnung von Gott „könnten wir niemals bezahlen“

„Hat nicht jeder von uns die Sehnsucht so gesehen zu werden, wie er ist?“, fragte Häuser weiter. „Umso schwieriger ist es, dass wir hier oft an unsere Grenzen stoßen. Wenn wir zurückschauen auf das Jahr, gibt es nicht nur Schönes und Beglückendes, sondern auch viel Trauriges. Gut, dass Gott uns dafür keine Rechnung präsentiert“, befand Häuser, „wir könnten sie niemals bezahlen. Doch es ist ein Geschenk, die Last bei Gott zu lassen und somit frei ins neue Jahr zu gehen.“

Folgendes steht am Ende eines Briefes, den der Apostel Paulus an seine Gemeinde in Korinth schrieb: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ Ein gutes und spannendes Motto und vielleicht eine Jahreslosung für den ein oder anderen Gottesdienstbesucher, denn mit Sicherheit findet jeder im neuen Jahr so manche Gelegenheit, anderen mit heimlicher Freude etwas Gutes zu tun.