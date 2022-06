Bühler Reit- und Fahrverein startet ab Fronleichnam wieder richtig durch

Die Pferdesportler mussten lange warten, auch in Bühl. Aber an Fronleichnam (16. Juni) startet der Reit- und Fahrverein St. Leonhard auf seiner Anlage am Ehletsee richtig durch.

Bis zum Sonntag messen sich dort hochkarätige Fahrer aus zwölf Nationen und das endlich wieder ohne Beschränkungen bei der Besucherzahl, wie Caroline Jacobi, Mitglied der Turnierleitung, gegenüber der Redaktion erläutert.

Das Turnier beginnt am Fronleichnamstag um 9 Uhr und endet am Sonntag mit der finalen Prüfung, deren Beginn auf 15.30 Uhr terminiert ist. Freitag bis Sonntag geht der Betrieb immer um 8 Uhr los.

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen

Seit Wochen wird auf der Reitanlage am Ehletsee gewerkelt und geputzt, heißt es seitens des Vereins, um dem „größten Ereignis des Jahres“ beim RFV St. Leonhard eine optimale Bühne zu bieten. Mit fast 100 Gespannen ist das Turnier wieder komplett ausgebucht und durch die zwölf teilnehmenden Nationen wird dieses Jahr ein neuer Rekord in Sachen Internationalität aufgestellt. Erstmals dabei sind Fahrer aus Großbritannien, Schweden und Kanada.

Die weiteste Anreise hat der amtierende Jugend-Europameister Kris Rohrssen aus Tipperary/Irland mit 1.900 Kilometern Anfahrt. Der junge Mann landete im Sommer des vergangenen Jahres seinen großen Coup. Das Internet-Fachportal für den irischen Pferdesport feierte den jungen Mann damals geradezu hymnisch, mit einer „atemberaubende Leistung“ hätten Kris Rohrssen und sein Pony Checkmate den Titel in der U14 geholt.

Es sei gleichzeitig ein historischer Sieg für Irland gewesen. Die EM der Nachwuchsfahrer fand im August 2021 in Sélestat/Elsass statt, insofern dürfte Rohrssen der Oberrhein nicht unbekannt sein.

Hochkarätige Starter

Es gibt aber noch weitere, hochkarätige Starter. Gemeldet hat zum Beispiel Vize-Weltmeisterin Kelly Houtappels-Bruder. Sie startet für Kanada, wohnt aber in den Niederlanden. Ebenso ist mehrfache Weltmeister Dieter Lauterbach in Bühl. Er bringt zur jahrzehntelangen Erfahrung im Fahrsport noch als Bundestrainer ein großes Maß an Expertise mit.

Bühl ist offizielles Sichtungsturnier für die Einspänner-Weltmeisterschaft und die Jugend-Europameisterschaft. Deshalb steht dieses Jahr auch erstmals eine Drei-Sterne-Prüfung auf dem Programm, die zweithöchste Kategorie im Fahrsport, erläutert Caroline Jacobi. Die Einspänner-WM der Elite findet vom 15. bis 18. September im französischen Le Pin statt.

Inzwischen treffen auf der Reitanlage am Ehletsee bereits die Turnierteilnehmer ein. Bereits am Mittwochnachmittag findet eine tierärztliche Überprüfung aller Pferde statt, so der Fahrplan. Besondere Höhepunkte sind nach Aussage der Gastgeber vor allem die Drei-Sterne-Prüfungen. Diese steigen am Fronleichnamstag ab 10 Uhr statt, des weiteren am Samstag und am Sonntag. Die Veranstaltung ermöglicht interessante Einblicke in die Welt des Fahrsports, sind sich die Organisatoren sicher.

Am Sonntag steht das Kegelfahren an. Da geht es über den Hindernisparcours. Die Kegel sind wie Tore aufgestellt und dürfen nicht umgeworfen werden. Damit zählen Tempo und Geschicklichkeit. Natürlich geht das nicht ohne die Gehorsamkeit der Pferde. Die ersten beiden Turnier-Tage sind laut Caroline Jacobi für die Dressurprüfungen vorgesehen.