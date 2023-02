Den ersten Schrecken über das Erdbeben in der Türkei wandelte Kurtulus Acar in Bühl in Spendenaktion um, die große Dynamik entfaltete.

Große Dynamik hat eine von Kurtulus Acar gestartete Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei entwickelt. Innerhalb kurzer Zeit gingen bei ihm 50.000 Euro ein, die er umgehend in Hilfsgüter der unterschiedlichsten Art investierte. Palettenweise konnte er sie in die Türkei schicken. Drei Dinge waren es, die einen Erfolg in dieser Dimension möglich machten.

Als eine Kundin seines Versicherungsbüros ihn am Tag des Erdbebens auf die Katastrophe ansprach, musste er sich zuerst über das Geschehen informieren. „Ich hatte die Nachrichten nicht verfolgt und bin dann aus allen Wolken gefallen.“

Den ersten Schrecken wandelte Acar in Energie um und legte noch am selben Tag los. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen seines Versicherungsbüros beteiligte er sich an einer Sammlung des Bühler Türkischen Kulturvereins und leitete innerhalb kurzer Zeit 100 Pakete an den Verein weiter.

Auf die Nachricht, dass der türkische Zoll nur Neuware passieren lasse, änderte Acar die Strategie. Tatsächlich habe er unter den Spenden auch viele nicht mehr verwendbare Dinge gesehen und sich gefragt, „warum die Menschen das machen“. Als ihm ein Kunde über Facebook schrieb, er würde gerne 500 Euro spenden, habe aber keine Zeit zum Einkaufen und ob Acar das übernehmen könne, wusste er, was zu tun war.

Schlafsäcke direkt aus Lidl-Zentrallager in Bietigheim

Über seine Social-Media-Kanäle und den WhatsApp-Status warb Acar um Geldspenden. Bereits am ersten Tag seien an die 2.000 Euro eingegangen. Ein, zwei Tage später seien es bereits 10.000 Euro gewesen. Er besorgte sich Listen, was im Katastrophengebiet am dringendsten benötigt werde. Großzelte, Schlafsäcke und Heizstrahler hätten ganz oben gestanden.

„Wir sind einfach losgezogen und haben beispielsweise bei Decathlon sämtliche Schlafsäcke gekauft. Als man dort erfuhr, dass sie in die Türkei gehen sollten, erhielten wir zehn Prozent Nachlass.“ Er habe registriert: „Man kann die Leute ansprechen“. Auf den Tipp hin, dass Lidl gerade Schlafsäcke anbiete, grasten Acar und seine Mitarbeiterinnen die Filialen in der Gegend ab und kauften die Schlafsäcke.

Ein Bekannter stellte den Kontakt zum Lidl-Zentrallager in Bietigheim her, dessen Geschäftsführer die Schlafsäcke aus den Filialen aus seinem Geschäftsbereich aus dem Verkauf nahm: „Das waren für uns 548 auf einen Schlag“. Weitere 600 kamen aus dem Koblenzer Zentrallager des Discounters.

Transparenz bei den Spenden war wichtig

Seine Belege klebte Acar an die Eingangstür seines Büros, er postete sie online, stellte auch Videos in Netz, mit denen er die Einkäufe dokumentierte. Die Verwendung der Spenden transparent zu machen, das war aus seiner Sicht einer der Gründe für den Erfolg. Ein zweiter Grund war das unverhoffte Beispiel, das ein Studienfreund gab, den er seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gesehen habe.

Der Mann habe 15.000 Euro überwiesen. „Mir kamen die Tränen“, sagt Acar. Der Freund schrieb: „Es ist nur Geld. Wichtig ist, dass Leute wie du helfen.“ Das Geld sei komplett in Schlafsäcke und einige Zelte investiert worden. Anderntags legte der Studienfreund noch einmal 10.000 Euro nach. Er habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil er sein Engagement als nicht ausreichend erachtet habe.

Den Chat-Verlauf machte Acar mit geschwärztem Namen öffentlich, der Spender wollte nicht genannt werden. Daraufhin habe sich etwas verändert: Hätten die Menschen bis dahin zwischen 20 und 200 Euro gespendet, seien es danach zwischen 200 und 1.200 Euro gewesen. So hat ein Spender die Hälfte der Summe beigesteuert, die andere kam aus der Region – mit einer Ausnahme: Auch eine Freundin aus Grundschulzeiten, die in Alaska lebt, habe sich beteiligt.

Großhändler verzichten für Erdbeben-Opfer teilweise auf Margen

Der dritte wesentliche Erfolgsgrund: „Die Katastrophe hat Europa zusammengeschweißt“, sagt Acar. „Der Zusammenhalt ist groß. Jeder tut, was er kann.“ Das zeigt sich auch darin, dass Acar an etlichen Stellen deutliche Preisnachlässe erhielt. „Wir haben im Büro eineinhalb Wochen die Arbeit ruhen lassen und und waren im Netz unterwegs auf der Suche nach Großhändlern.“ Diese hätten zum Teil auf ihre Margen verzichtet. Bei Großzelten etwa verzichtete auch der Produzent darauf, so dass statt 1.200 Euro nur noch 399 Euro für ein Großzelt bezahlt werden mussten – ein Rabatt von 66,75 Prozent.

Die Kontakte, die Acar knüpfte, vermittelte er auch an andere Menschen, die Geld sammelten und dieses in Hilfsgüter investieren wollten. Auf diese Weise seien Güter in einem Wert von bis zu einer halben Million Euro in die Türkei geschickt worden.

Vor Ort verteilt die Katastrophenschutzbehörde Afad die durch Acar organisierten Hilfsgüter. 20 Schlafsäcke habe er einem in Bühl wohnenden Türken übergeben, der sie direkt in sein Dorf in der Region Iskenderun brachte. Aktuell sei er wieder in Bühl und organisiere einen neuen Transport. Dann wird er 20 Zelte und 16 Paletten mit Hilfsgütern dabei haben, die möglich geworden sind durch die große Dynamik der von Kurtulus Acar gestarteten Hilfsaktion.