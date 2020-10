Bühlertäler Firma baut am neuen SC-Freiburg-Stadion mit

Ein Gedankenspiel: Wenn am 15. Mai der Fußball-Bundesligist SC Freiburg im letzten Heimspiel der Saison 2020/21 den Rekordmeister FC Bayern München schlägt und die Gäste in die Katakomben zum Duschen schleichen, dann werden Manuel Neuer, Thomas Müller und Co wohl kaum an die Firma Knopf Haustechnik denken. Gleichwohl: Das Unternehmen mit Sitz in Bühlertal und Bühl realisiert im 76 Millionen teuren Stadion-Neubau im Freiburger Wolfswinkel alles, was mit Sanitär, Kälte und Heizung zu tun hat. Es ist das einzige Unternehmen aus der Region Bühl, das an diesem Großprojekt mitarbeitet.

„Da freut man sich natürlich schon, wenn man so einen Auftrag bekommt“, sagt Firmeninhaber Jürgen Knopf, „aber wenn man so etwas annimmt, steht man im Fokus der Öffentlichkeit. Das muss man wissen.“ Will heißen: Es darf nichts schiefgehen, das gäbe vermutlich ziemlich schlechte Presse. Das Medieninteresse an der Großbaustelle des Sympathie-Clubs aus dem Breisgau ist gewaltig, es waren sogar schon Reporter des Boulevard-Blatts mit den vier großen Buchstaben vor Ort. Sorgen muss sich Jürgen Knopf aber keine machen. Es läuft wie am Schnürchen.