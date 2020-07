Verbrechen

Mann soll 20-jährige Frau in Bühlertal umgebracht haben – Haftbefehl erlassen

Ein 24-jähriger Mann soll am Dienstag in einem Wohnhaus in Bühlertal eine 20 Jahre alte Frau umgebracht haben. Er wurde noch am Tatort festgenommen, am Mittwoch wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Baden-Baden und die Polizei Offenburg am Mittwoch mitteilten.