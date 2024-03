16-jährige Rollfahrerin stürzt bei Verkehrsunfall in Bühlertal

Eine Rollerfahrerin ist am Dienstag mit einem Autofahrer kollidiert. Die 16-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Eine 16-jährige Zweirad-Lenkerin und ein 43-jähriger Seat-Fahrer sind am Dienstagmorgen in Bühlertal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Jugendliche gegen 7 Uhr mit ihrem Roller den Steckenhaltweg in Richtung Ortsmitte. Der zu diesem Zeitpunkt rückwärts aus seinem Grundstück ausfahrende Mann kollidierte hierbei mit der jungen Rollerfahrerin.

Jugendliche zog sich Verletzungen zu

Bei dem Unfall stürzte und verletzte sich 16-Jährige leicht. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der dabei entstandene Sachschaden auf etwa 1.000 Euro.