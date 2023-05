Ein schöner Nachmittag in Bühlertal nimmt ein unschönes Ende: Beim Hundseck-Berglauf bricht am Samstag ein 64-jähriger Mann kurz vor dem Ziel zusammen. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Am Samstag, kurz vor Beginn der Deutschen Meisterschaften (DM) Berglauf, befindet sich Bühlertal im Ausnahmezustand. Parkplätze sind ausgelastet, im und um das Haus des Gastes tummeln sich Menschen. Einige Athleten dehnen sich oder laufen durch den Park. Sie ahnen nicht, dass der Tag ein trauriges Ende haben wird.

Mehr Menschen als erwartet seien da, sagt Ralf Fischer, der den Lauf seitens des TV Bühlertal mitorganisiert. Zählt man die Anmeldungen für die DM und den 45. Internationalen BGV-Hundseck-Berglauf zusammen, sind über 400 im Alter von 16 bis 78 Jahren.

Strecke führt über 9,9 Kilometer

Beim offenen Volkslauf macht auch der 43-jährige Michael Klawitter vom TVB mit. Kurz vor dem Anpfiff erklärt er, was ihn als früheren Streckenposten bewog, sich dem 9,9 Kilometer langen Wettkampf, bei dem es 654 Höhenmeter zu überwinden gilt, zu stellen. „Meine Familie und ich haben die Läufer immer ambitioniert angefeuert. Wir sahen das Strahlen in den Gesichtern, besonders wenn die Kinder die Athleten anspornten. Ich wollte einmal auf der anderen Seite dabei sein.“

Laufen ist schon lange seine Leidenschaft, wie er sagt. Wenngleich eher in der Fläche, wohnt er doch in Weitenung. „Seit wir Kinder haben“, ergänzt seine Frau Stefanie, „hat er es verstanden, das mit dem Familienleben zu vereinbaren, indem er zum Beispiel joggt, wenn wir Rad fahren.“ Sie kenne ihn nicht anders, sagt sie lachend auf die Frage, ob ein so sportbesessener Mann nicht anstrengend sei.

Der Berglauf, räumt Michael Klawitter ein, sei für ihn etwas völlig Neues. „Ich habe zwar in den letzten Wochen das Training intensiviert und war neben unseren TVB-Lauftreffs auch allein oft unterwegs. Aber Berge hoch laufe ich nur selten. Ich weiß jetzt schon, wie frustrierend es sein wird, wenn die Cracks an mir vorbeiziehen.“

Das Laufen ist eine Art Sucht. Michael Klawitter, Berglauf-Teilnehmer

Grundsätzlich jogge er, weil er sich dadurch fit halte. „Es reinigt den Körper, schafft Zufriedenheit. Das Laufen ist eine Art Sucht.“ Beim Wettkampf gehe es ihm ums Mitmachen, um den Spaß. Ob er aufgeregt ist? „Total!“, ruft er. „Ich muss alle fünf Minuten aufs Klo.“

Derweil tanzt beim Startpunkt gegenüber des Haus des Gastes eine Gruppe der regionalen Lebenshilfe. In einer Pause fragt Moderator Bernd Hefter den „Sportlichen Leiter Berglauf und Trail“ beim DLV, Kurt König, ob für ihn mit diesem Event Emotionen verbunden seien.

Allerdings, sagt König. „Ich wurde bei der letzten DM in Bühlertal 2015 in mein Amt gehoben. Heute stehe ich wieder hier und darf Athleten für die Weltmeisterschaft im Juni in Innsbruck sichten.“

Favoriten setzen sich in Bühlertal durch

Als Hefter ihn nach Favoriten fragt, nennt König ein paar Namen: Bei den Herren Titelverteidiger Julius Ott (Jahrgang 1997), Maximilian Zeus (1995) und Lukas Ehrle (2004), Titelverteidigerin Laura Hottenrott (1992) bei den Damen.

Tatsächlich wird Ehrle, der für die LG Brandenkopf startet, mit großem Vorsprung das Ziel auf Hundseck erreichen – jubelnd, mit einer Zeit von 38 Minuten und 43 Sekunden. Den zweiten Platz belegt Zeus (LG Telis Finanz Regensburg), den dritten Felix Köhler (Jahrgang 1984, LG Brandenkopf).

Bei den Damen siegt mit 43 Minuten und 49 Sekunden Hottenrott (PSV Grün-Weiß Kassel), die die letzten Meter lächelnd nimmt. Zweite wird Nina Voelckel (Jahrgang 1999, Laufteam Kassel), Dritte die erst 16-jährige Julia Ehrle von der LG Farbtex Nordschwarzwald.

Michael Klawitter trifft deutlich später ein. Außer Atem, aber strahlend. „Das erste Drittel war schlimm“, sagt er. „Mein Körper wollte nicht kämpfen. Doch danach war’s richtig schön!“

Notarzt kann nicht mehr helfen

Eine traurige Nachricht übermittelt Ralf Fischer erst im Nachgang: „Zum ersten Mal seit Bestehen des Berglaufs ist ein Läufer zusammengebrochen, und zwar kurz vor dem Ziel. Leider kam jede Hilfe zu spät, obwohl der Notarzt sofort vor Ort war.“ Der Mann war 64 Jahre alt.