Betrunkener Autofahrer knallt in Bühlertal gegen Metallgitter

Mit einem enormen Alkoholpegel im Blut hat ein 35-Jähriger am Montag in Bühlertal einen Unfall verursacht. Der Schaden beträgt insgesamt fast 50.000 Euro.

In stark betrunkenem Zustand ist ein ein 35-jähriger Autofahrer am Montagabend gegen ein Metallgeländer in Bühlertal gekracht. Wie die Polizei berichtete, kam der Mann um kurz nach 21.30 Uhr von der Straße ab, vermutlich weil er zu schnell fuhr.

Anschließend kam es zu dem Zusammenstoß. Das Auto erlitt dabei einen Totalschaden in Höhe von 35.000 Euro. Der Schaden an dem Metallgitter, das auf einer Länge von ungefähr 20 Metern Spuren des Unfalls aufwies, beläuft sich schätzungsweise auf 10.000 Euro. Unklar ist derzeit, ob nach dem Zusammenprall herumfliegende Teile noch weitere Autos beschädigten, die unterhalb des Geländers parkten.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unversehrt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille, weshalb er daraufhin Blut und seinen Führerschein abgeben musste.