Unfall wegen Straßenglätte

Bühlertal: Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Eine 58-Jährige ist am Dienstagmorgen mit ihrem Auto in Bühlertal einen Hang hinuntergerutscht. Der Wagen überschlug sich. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste befreit werden. Wie schwer die Frau verletzt ist, ist noch unklar.