Unbekannte klauen Banner einer Bürgerinitiative in Bühlertal

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag bis Samstag den Banner einer Bürgerinitiative in Bühlertal geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag, 23 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, den Banner einer Bürgerinitiative zum Thema Windkraft von einem privaten Grundstück in der Hauptstraße in Bühlertal geklaut.

Das sechs Meter lange und 1,5 Meter breite Banner sei an einer Mauer auf der Höhe der Alten Ölmühle im Untertal befestigt, welche die Landesstraße 83 begrenzt, teilte die Polizei mit.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 200 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 23) 99 09 70 zu melden.