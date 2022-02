Bühlertal: Mutmaßliche Verursacherin flüchtet nach Verkehrsunfall

Einem 48-jährigen Fahrer ist am Donnerstagabend in Bühlertal ein dunkles Fahrzeug in der Fahrbahnmitte entgegengekommen. Bei einem Ausweichmanöver stieß er gegen eine Gartenmauer.

Ein 48-jähriger Fahrer ist am Donnerstagabend in Bühlertal mit einer Gartenmauer kollidiert, nachdem er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Gegen 20.20 Uhr befuhr der Mann die Haabergstraße, als ihm das dunkle Fahrzeug in der Fahrbahnmitte entgegenkam, wie die Polizei mitteilte. In dem Fahrzeug saßen zwei weibliche Personen.

Um eine Kollision mit dem anderen Auto zu verhindern, habe der Endvierziger nach rechts gelenkt und sei dort mit der Gartenmauer kollidiert. Das entgegenkommende Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise um einen Audi handeln könnte, setzte seine Fahrt ohne Unterbrechung fort. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ungefähr 2.000 Euro, während die Mauer nicht beschädigt wurde.