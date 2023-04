Einbruch

Bühlertal: Unbekannte brechen in Lager- und Büroräume ein

Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Lager- und Büroräume der Touristen-Information in der Bühlertaler Hauptstraße eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.