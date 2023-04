Wenn die Landschaft verwildert, gibt es nur Nachteile: Die Beauftragte für Landschaftspflege stellt eine frisch gerodete Fläche weit oben in Bühlertal vor, die von einem Dienstleister bearbeitet wird.

Es ist ein erster sichtbarer Erfolg, den Angelika Zimmermann erreicht hat. „Es ist typisch für Bühlertal. Die nun gerodete Fläche knapp unterhalb des Waldes war lange nicht mehr bewirtschaftet worden und war bereits stark verwildert“, beschreibt sie den Zustand des Geländes im Gewann Wolfshügel auf der linken Talseite von Bühlertal.

Einst wurde an den steilen Hängen Landwirtschaft betrieben. In Zeiten des Mangels wurden dem Wald mühevoll Terrassen abgetrotzt, gestützt von mühselig gefertigten Trockenmauern aus Granitsteinen. „Wir haben hier einen großen Handlungsbedarf und kämpfen gegen die zunehmende Verwilderung dieser Flächen“, sagt sie. Es ist das erste Projekt, das Zimmermann als Beauftragte für Landschaftspflege in Bühlertal umgesetzt hat.

Die gebürtige Murgtälerin ist in Bühlertal vor rund zehn Monaten angetreten, um Ordnung in die touristisch reizvolle Landschaft zu bringen. Im Grunde ist es immer dieselbe Geschichte: In Notzeiten entstanden, während und nach dem Krieg im Nebenerwerb geschätzt, sind die meisten Flächen mittlerweile sich selbst überlassen worden.

„Auch bei diesem Projekt handelt es sich um eine Erbengemeinschaft. Am Anfang steht die Recherche der Eigentümer, dann die Gespräche“, beschreibt Zimmermann die Vorgehensweise, die mitunter sehr zeitintensiv sei.

Viele Eigentümer durch Realteilung

Im Gewann Wolfshügel im Obertal sind es sieben Eigentümer bei einer Fläche von lediglich 50 Ar. Durch die badische Realteilung wurden die Grundstücke durch die ständige Aufteilung unter den Erben immer kleiner.

Auch dadurch werden viele Stücke für Landwirte im größeren Maßstab uninteressant. „Ich versuche, den Leuten klarzumachen, was sie durch ihr Verhalten hier verursachen“, sagt Zimmermann. „Es gilt, diese Flächen freizuhalten, damit der wichtige Luftaustausch funktioniert“, betont sie.

Trockenmauern sind wichtige Lebensräume

„Diese mühsam angelegten Trockenmauern sind sehr wichtige Lebensräume für bedrohte Insekten, Tiere und Pflanzen“, ergänzt Diana Fritz vom Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rastatt. „Diese Flächen hier sind für die Natur wertvoll, deshalb sollten sie frei bleiben. Damit das funktioniert, besteht eine Förderung über die Landschaftspflege-Richtlinie“, stellt sie fest.

Die Fördergelder stelle jedoch nicht der Landschaftsschutzverband, sondern verschiedene Förderkulissen. Da spielen Biotope oder auch FFH-Gebiete eine Rolle. „Wenn wir genau hinschauen, finden wir dort seltene Wildbienen und Hummeln, Eidechsen und Schlingnattern sowie Ringelfarn“, zählt Fritz auf.

Kartierung spielt eine wichtige Rolle

„Das da oben ist jetzt wirklich schön anzuschauen. Dort wird aber voraussichtlich niemand mehr Landwirtschaft betreiben. Deshalb wird es immer eine Dienstleistung bleiben“, geht sie auf die begrenzten Fördermittel ein. „Dadurch wird auch klar, dass es sich bei diesem Gebiet um Einzelprojekte handelt und nicht sämtliche Flächen hier in Bühlertal gefördert werden können.“

Dabei spiele eine Kartierung eine wichtige Rolle, denn ausgewiesene FFH- oder Natura2000-Gebiete sind besonders schützenswert und es besteht für das Land die Verpflichtung, diese besonders geschützten Gebiete zu erhalten.

Gemeinde wünscht Erweiterung

Und da hakt Markus Brügel von der Gemeinde Bühlertal ein: „Das ist wirklich ein gelungener Anfang. Wir haben natürlich großes Interesse, dass die jetzt gepflegte Fläche nicht nur gepflegt, sondern auch erweitert wird“, sagt der Leiter des Haupt- und Baurechtsamtes.

Überall dichtes Gestrüpp

„Als das Go von der Naturschutzbehörde kam, ging es zuerst mit der Motorsäge an die Bäume und mit der Motorsense an das Dornengestrüpp. Da stand dichtes Gehölz bis hinauf zu den Bäumen“, sagt Andreas Burgert und zeigt auf die freigelegte Wiesenfläche knapp unterhalb des Waldes. „In ein paar Wochen stehen die ersten Mäharbeiten auf den fünf Ebenen an“, sagt Burgert, der die Fläche im Obertal als Dienstleister bewirtschaftet.

Erst im Oktober hat die untere Naturschutzbehörde die Maßnahme bewilligt, was übrigens jedes Jahr erneut geschehen muss. Die Bewirtschaftung gemäß der Landschaftspflegerichtlinie muss also immer wieder vergeben werden, der zuständige Landwirt geht aber auf der anderen Seite eine fünfjährige Vertragsverpflichtung ein. Einmal freigelegt, steht letztendlich für alle Beteiligten die Verpflichtung der dauerhaften Pflege.