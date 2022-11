Einbruch misslungen: Unbekannte verursachen an Geschäft in Bühlertal hohen Schaden

Vermeintliche Einbrecher haben zwischen dem vergangenen Montag und Dienstag versucht, in ein Geschäft in Bühlertal zu gelangen. Sie hinterließen einen enormen Sachschaden.

Unbekannte haben zwischen dem letzten Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr versucht, in ein Geschäft in Bühlertal einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, betraf es ein Fachgeschäft für Lebensmittel in der Hauptstraße.

Die Täter versuchten vergeblich mit einem Werkzeug die Eingangstür aufzuhebeln. Dabei verursachten sie einen beträchtlichen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Nach einer Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen eingeleitet und bitten um Hinweise.