Ausflugstipp

Der Engelssteig in Bühlertal lässt Wanderer die Natur im Weinberg erleben

Kaum ein Weinberg in Europa ist so steil wie der Engelsberg in Bühlertal. Von der mühsamen Arbeit dort kann schon lange niemand mehr leben. Aber engagierte Bürger sorgen dafür, dass die einmalige Landschaft erhalten bleibt.