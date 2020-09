Chemikalie im Gewässer

Fischsterben: Bei Arbeiten am Schwimmbad Bühlertal gelangt Ammoniak in Bühlot

Ammoniak in der Bühlot verursachte ein größeres Fischsterben. Die Chemikalie war offenbar bei Arbeiten einer Fachfirma am Bühlertäler Schwimmbad in das Gewässer gelangt. Teilweise ereilte der Tod auch stattliche Forellen, nun ermittelt die Polizei.