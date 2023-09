Fast 27 Jahre ist es her, dass im Keller des alten Schulhauses in Bühlertal erstmals Künstler aus Baden und dem Elsass auftraten, damals noch eingefasst in die Kulturreihe „Novemberlicht“. Da die Aufführungen gut angenommen wurden, entschieden sich die Organisatoren, dem Ganzen eine Regelmäßigkeit zu geben – das Format „Kultur im Gewölbekeller“ war geboren. Dessen Intention war es, Künstlern aus der Region ein Forum, aber auch unbekannteren Musikern einen Auftrittsort zu bieten.

16 Jahre lang fand das Projekt mit Konzerten und Kabarettabenden auch regen Anklang, musste sich dann zu Beginn der 2010er Jahre aber auch der Tatsache stellen, dass im Kleinkunstmarkt generell Sättigungstendenzen zu erkennen waren. So entschied man sich zu einer schöpferischen Pause, resümiert Tino Rettig, einer der Initiatoren der Reihe.

Neustart 2016 wird durch Corona-Pandemie erneut gebremst

2016 fand er mit Jürgen Brügel und Jürgen Jung neue Mitstreiter, welche die Veranstaltungsreihe, nun unter dem Titel „Live im Gewölbekeller“, wieder aufleben ließen. Nach der erneuten Zwangspause durch die Corona-Pandemie zeige der Trend nun auch wieder nach oben, was den Publikumsandrang betrifft. Inzwischen hätten die Organisatoren ein Helfer-Team von zehn bis vierzehn Personen um sich geschart, die mithelfen, wenn Veranstaltungen wegen großer Nachfrage in das Haus des Gastes verlegt werden müssten. „Es sind jährlich sechs Veranstaltungen geplant“, erzählt Brügel im Pressegespräch.

Die Musikauswahl treffen beide gemeinsam, wobei Brügel eher der „Rocker“ ist, während sich Jung eher der Mundart und Liedermachern zuwendet. So entstehe dann letztlich ein ausgewogenes Jahresprogramm, erläutern die beiden Männer. Brügel organisiert zudem das Brunnenplatz Open Air beim Haus des Gastes.

Marcel Adam eröffnet Herbstsaison im Gewölbekeller

Nach der Sommerpause startet die Veranstaltungsreihe nun am Samstag, 30. September, mit dem Auftritt von Marcel Adam in die Herbstsaison. Adam ist einer der bekanntesten Chansonniers, Liedermacher, Autoren, Komponisten und Interpreten aus dem nordfranzösischen Bereich. Geschichten, die das Leben schreibt, prägen seine Texte und Melodien, füllen diese mit viel Humor und Gefühl.

Für die ausgefallene Veranstaltung am 1. April mit der A-cappella-Gruppe „Vokal 5mal“ hat sich indes ein Ersatztermin gefunden. Die vier Musiker kommen nun am 14. Oktober mit ihrem neuen Programm „Knapp daneben“ in den Gewölbekeller. Gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Im Programm seien zahlreiche neue Songs, aber auch alte Lieder, welche die Mittelbadener in 25 Jahren begleitet haben, heißt es seitens der Veranstalter.

Die Musikrichtungen Rock, Soul, Jazz und Pop verschmelzen dann am 4. November beim Auftritt der Formation Acoustic Blend zu einer besonderen Mischung. Christian Leuchtner (Gitarre/Gesang), Barny Hoffmann (Kontrabass) und Valerie Wirt (Gesang) geben bekannten Songs mal solo, mal im Duett, mal einfühlsam, mal gewaltig neue Facetten. Die Bandbreite der Musiker reicht von Songs von Christina Aguilera, Randy Crawford, James Brown, Sting, Elton John, den Gipsy Kings, Eric Clapton bis hin zu Peter Maffay und Silbermond.

„Fidelius Waldvogel“ sorgt für weihnachtliche Stimmung

Am 25. November wird es dann beim Besuch von Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel heimelig. Unter dem Motto „Weihnachtliche Stubenmusik“ nimmt der Kabarettist und Schauspieler auf der warmen Ofenbank Platz und gibt neue Lieder und Geschichten aus dem Schwarzwald zum Besten. Mit Akkordeon und Gitarrenbegleitung lässt Wangler die alte Tradition der „Stubete“ als abendliches, geselliges Zusammentreffen der Nachbarschaft neu aufleben. Dieser vorweihnachtliche Abend findet wegen der großen Publikumsnachfrage im Haus des Gastes statt, so die Veranstalter.