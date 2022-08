Mann zieht sich bei Leitersturz in Bühlertal schwere Verletzungen zu

Zeugen haben am Montag in Bühlertal einen schwerverletzten Mann neben einer Leiter vorgefunden.

Ein 56-Jähriger ist am Montagvormittag in Bühlertal von einer Leiter gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde er gegen 11.30 Uhr von Zeugen in der Liehenbacherstraße auf dem Boden neben der Leiter vorgefunden.

Wegen seiner schweren Verletzungen musste der 56-Jährige umgehend mit einem Helikopter ins Klinikum nach Karlsruhe geflogen werden. Für die Helikopterlandung wurde die Liehenbachstraße kurzzeitig gesperrt.