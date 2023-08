Der Lender-Schüler nimmt an Wettbewerb „Dein Song für eine Welt“ teil. Zusammen mit einem Lehrer hat er den Song „Kinder der Zukunft“ geschrieben.

Wie entsteht eigentlich ein guter Song? Und wie gelingt es, dass Musik sich tief ins Herz einbrennt? Milan Dinger aus Bühlertal hat sich zu diesem Thema sehr viele Gedanken gemacht.

Doch bei bloßen Träumereien ist es bei dem Zwölfjährigen nicht geblieben. Im Gegenteil. Zusammen mit seinem Lehrer Philip Pechlaner hat der begabte Lender-Schüler einen Song aufgenommen.

„Kinder der Zukunft“ heißt das sozialkritische Lied, mit dem er beim Song-Contest „Dein Song für eine Welt“ am Start ist.

Kinder und Jugendliche setzen sich musikalisch mit Themen der einen Welt auseinander

Dieser Wettbewerb ruft Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zehn bis 25 Jahren dazu auf, sich musikalisch mit Themen der einen Welt auseinanderzusetzen und eigene Songs zu diesen Themen zu schreiben und zu komponieren.

Was hat Milan zu diesem Schritt bewogen? Da muss der selbstbewusste junge Mann nicht lange überlegen: „Ich wollte den Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben und die Botschaft vermitteln, dass mit uns die Welt doch noch eine Zukunft hat. Es ist schlimm, Tag für Tag nur negative Nachrichten zu hören. Vielleicht kann ich so ein klein wenig zu einer Veränderung beitragen.“

Ich wollte die Botschaft vermitteln, dass mit uns die Welt doch noch eine Zukunft hat. Milan Dinger

Schüler

Doch beginnen wir mit der Geschichte ganz am Anfang. Bei einem Rap-Wettbewerb in seiner Klasse gewann Milan Dinger den ersten Preis. „Daraufhin hat mich Herr Pechlaner gefragt, ob ich Lust hätte, an dem Wettbewerb teilzunehmen“, erzählt der Schüler im Gespräch mit dieser Redaktion.

Nach Rücksprache mit den Eltern ging es los. „Mein Lehrer komponierte, ich schrieb den Text.“ Eine Aufgabe, die sich nicht als so leicht wie gedacht erwies. „Ich hatte es mir einfacher vorgestellt“, gibt der Schüler offen zu.

Ich hatte es mir einfacher vorgestellt. Milan Dinger

Schüler

Doch in den Pfingstferien, nach zwei Tagen intensiver Auseinandersetzung, in der er Gedanken, Gefühle und Ideen zu Papier gebracht, verworfen und erneut niedergeschrieben hat, war es so weit. „Kinder der Zukunft“ war geboren.

Es ist ein Songtext der wirklich unter die Haut geht. Milan hat hier die zahlreichen Brennpunkte unserer Welt in Worte gefasst: „Wir Kinder sind das Morgen, wollen beim Klimaschutz vorsorgen. Gebt uns eine Stimme und wir sorgen dafür, dass Krieg ein Wort von gestern wär“, rappt der Schüler in seinem Song.

Klimaschutz und die weltweiten Krisenherde liefern den Stoff für den Rapsong

Auch für das riesige Sammelbecken unserer zahlreichen Krisenherde des Globus findet er treffende Worte: Über die Ukraine, Syrien oder Afghanistan („Hier nun die Taliban an der Spitze sitzen, sollen die Mädchen nicht auch hier zur Schule flitzen? Wären wir Kinder an der Macht, dann gäbe es das nicht, denn dann wäre die Schule auch für Mädchen Pflicht“).

Aber auch für den Pflegenotstand bricht er eine Lanze („Wir müssen lernen, es kann nicht nur Studierte geben, sondern auch Menschen, die nach körperlicher Arbeit streben“).

Wie kommt der pfiffige Songschreiber auf so eine schwierige Thematik? Die Anregung komme aus dem Familienkreis. „Mir persönlich macht die Lage der Welt schon Angst“, sagt Milan ernst.

„Mein Bruder hat einen Freund aus Afghanistan. Vor zwei Jahren sind sie nach Deutschland gekommen.“ Seine Mutter fügt hinzu: „Inzwischen sind wir mit der ganzen Familie befreundet“.

Natürlich sind die Eltern und Geschwister von Milan Dinger mächtig stolz auf ihren Sohn und Bruder. „Wir hätten nicht gedacht, dass die Teilnahme am Wettbewerb so große Kreise zieht“, ist Mona Dinger immer noch ganz erstaunt. Allerdings auch erfreut.

So erreichen nicht nur sie viele begeisterte Mails, sondern auch Milan selbst erhält über die sozialen Netzwerke jede Menge Zuspruch. Auch der Papa bestärkt seinen ältesten Sohn: „Großartig, dass Milan sich mit solchen ernsten Themen auseinandersetzt.“

Wie geht es nun weiter? Der Song Contest ruft alle zwei Jahre junge Menschen in ganz Deutschland sowie in Ländern des Globalen Südens dazu auf, sich musikalisch mit entwicklungspolitischen Themen auseinanderzusetzen.

Ab dem 1. August begann das User-Voting. Musikbegeisterte sind eingeladen, ihre Stimme für ihren Favoritensong abzugeben und so den Publikumspreis mitzugestalten.

Insgesamt 674 selbstkomponierte Beiträge wurden eingereicht

In diesem Jahr wurden 674 selbstkomponierte Songs von mehr als 3.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eingereicht. Parallel werden im August alle eingereichten Songs von einer Jury geprüft und die 30 besten Stücke an eine End-Jury weitergeleitet.

Ob es Milans Song zur Endauswahl geschafft hat, erfährt die Familie erst im September auf der Website und auf Social Media. Am Ende werden die besten Songs professionell im Studio produziert und erscheinen auf einem Album. Der erstplatzierte Eine-Welt-Song gewinnt ein professionelles Musikvideo.

Doch bis es so weit ist, genießt Milan erst mal seine Ferien. Diese Woche geht’s ins Zeltlager. Der Entscheidung sieht der taffe junge Mann gelassen entgegen: „Wenn ich es schaffe, dann ist es gut. Falls nicht, kann ich es ja in zwei Jahren erneut probieren“, meint er salopp, schwingt sich aufs Rad und fährt mit Elan seiner schulfreien Zeit entgegen.