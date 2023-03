Ein Motorrad hat am Dienstag in Bühlertal Feuer gefangen. Der Fahrer hielt rechtzeitig an. Er wurde nicht verletzt.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag auf der K3753 von Baden-Baden kommend in Richtung Bühlertal unterwegs gewesen. Gegen 17.15 Uhr nahm er einen Geruch an seinem Motorrad wahr und hielt an einem Parkplatz an, teilte die Polizei mit.

Als der Mann sein Fahrzeug abstellte, drangen Flammen aus dem Bereich des Kraftstofftanks, welche die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen konnten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt.