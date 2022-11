Nachdem bereits in der Bühlertaler Rössbühlstraße auf einer Baustelle ein abgebaggerter Hang abzurutschen drohte, ist es jetzt zu einem ähnlichen Vorfall in der Hindenburgstraße gekommen.

Darauf beschloss Bürgermeister Hans-Peter Braun (CDU) in einer Eilentscheidung eine Teilsanierung der Straße. Dies gab er am Dienstag in öffentlicher Gemeinderatssitzung bekannt. Aufgrund der anhaltend nassen Witterungsverhältnisse habe man so schnell wie möglich mit der Maßnahme beginnen müssen. Nötig wurden die Arbeiten, die am 21. November begannen und von der Firma Stolz aus Bühlertal ausgeführt werden, aufgrund von Rissen, Fahrbahnabsenkungen und schiefen Bordsteinen in Höhe der Anwesen 80 bis 86, teilte er mit.

Im Gegensatz zu den umfangreichen, nicht gesicherten Bauarbeiten in der Rössbühlstraße, wurde in der Hindenburgstraße zwar eine Sicherung durch sogenannte bewehrte Erde eingebracht. „Die Maßnahme war zur statischen Verbesserung zwar richtig. Aber offensichtlich wurde die Straße zu früh wieder in Anspruch genommen, so dass es trotzdem zu Schäden kam“, stellt Bauamtsleiter Andreas Kratzer fest. Die Schäden seien durch die unterhalb liegende Baustelle sowie schwere Transportfahrzeuge entstanden.

Bühlertaler Hindenburgstraße muss grundlegend saniert werden

Demzufolge sei auf der Straße ein nahezu handbreiter Riss talseitig entdeckt worden. „Die Straße war in sich noch relativ stabil, obwohl sich direkt neben der Straße auch noch ein Rohrgraben befindet“, beschreibt Kratzer die Situation, die durch die weitflächige Entfernung des Wurzelwerkes am Hang ausgelöst worden war. „Das hat den Zusammenhalt der Böschung erheblich eingeschränkt“, setzt der Bauamtsleiter auseinander.

Die Gemeinde Bühlertal habe mit der schnellen Entscheidung die Sanierung der ohnehin schon in die Jahre gekommenen Straße in Angriff genommen. „Einfach nur den Riss füllen – damit war es in diesem Bereich der Hindenburgstraße nicht getan“, erläutert Kratzer. Die Asphaltdecke wurde zuerst im betroffenen Bereich entfernt, der Unterbau aufgefüllt und neu verdichtet sowie die schiefen Bordsteine ersetzt.

Zuvor kam es zu der Einigung mit den Betreibern der Baustelle, dass die Kosten für die Straßensanierung die Baufirma übernimmt. Das Bauamt Bühlertal habe sich entschieden, die Straße weit über diesen Bereich hinaus in einem Zuge zu sanieren, da es nicht sinnvoll sei, diese Durchgangsstraße wegen ohnehin notwendiger Sanierungsarbeiten öfter zu sperren. Deshalb sei nun die Tragschicht der Hindenburgstraße auf eine Länge von rund 200 Meter grundlegend saniert worden. Kostenpunkt 78.500 Euro, abzüglich des Eigenanteils der Firma Stolz.