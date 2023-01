Das Frühtraining! In Karlsruhe haben wir um sieben angefangen, hier beginnt um 5.50 Uhr das Aufwärmen und um sechs geht es ins Wasser. Dementsprechend muss ich so um viertel nach fünf aufstehen. Mein Zimmer ist zum Glück nur fünf Minuten weg vom Trainingskomplex. Aber an Frühstück ist da nicht zu denken, höchstens an einen Riegel oder so. Drei- bis viermal haben wir Frühtraining in der Woche, auch am Samstag. Aber man gewöhnt sich dran. Wenn ich mal bis sieben liegen bleiben kann, dann ist das jetzt ausschlafen für mich.