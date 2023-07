Ein weiteres Mal bietet die Seelsorgeeinheit Bühlertal im August ihre „Sommerkirche“ an: An allen Sonntagen des Ferienmonats wird jeder Gottesdienst – mit Ausnahme des traditionellen Hauptfestes Liebfrauen am 13. August – jeweils um 9.30 Uhr im Freien gefeiert, wie Pfarrer Sebastian Marcolini ankündigt.

„Auch die Gestaltung ist anders als üblich. Es steht jeweils ein bestimmtes Thema im Fokus, teilweise haben wir eine besondere musikalische Umrahmung und wir betten den Gottesdienst in ein geselliges Miteinander ein.“

Das Konzept, so der Pfarrer, sei bereits vor der Pandemie aus der Taufe gehoben worden, zunächst nur mit dem Open-Air-Ansatz. „Hintergrund war, dass die Messen während der Sommerferien tendenziell schlechter besucht sind. Wir reduzierten deren Anzahl im August pro Wochenende daher von insgesamt drei auf einen Gottesdienst.“

Gemeinsames Frühstück als Reminiszenz an das Sättigungsmahl

Die Idee, für eine ganz besondere Gestaltung zu sorgen, sei durch Corona zunächst ausgehebelt worden. „Erst 2022 konnten wir unsere Sommerkirche wie geplant umsetzen. Wir hatten großes Glück mit dem Wetter, und die Atmosphäre war wirklich schön, naturnah und stimmungsvoll. Das Angebot wurde denn auch von der Bevölkerung bestens angenommen.“

Zu den diesjährigen Terminen sagt er, den Auftakt bilde ein Gottesdienst unter dem Thema „Wachstum“ im Obstlehrgarten hinter der Reblandhalle Altschweier am 6. August. „Diakon Georg Beier wird dabei vom örtlichen Obst- und Gartenbauverein unterstützt, musikalische Akzente setzt eine Bläsergruppe aus Weitenung.“

Das Thema des Gottesdienstes am 20. August laute „Summ, Summ, Summ, Bienchen summ herum“, verortet sei dieser vor der Seßgasse 29A bei den Bienenstöcken der Familie Braun.

„Ich feiere die Messe vor der wunderbaren Kulisse der Weinberge, wo einige Bäume Schatten spenden; Ulrike Braun wird etwas über Bienen und Imkerei erzählen und eine Gitarrengruppe unter Leitung von Elke Müller musiziert.“ Denkbar sei, „dass die Besucher im Anschluss ein Gläschen Bienen-Secco genießen oder Honig probieren dürfen“.

In Anlehnung an das „Sättigungsmahl“, das schon der Apostel Paulus beschrieb und das sich später zur Eucharistie weiterentwickelte, wird am 27. August eine Stunde vor Gottesdienstbeginn auf dem Platz vor der Pfarrkirche Liebfrauen im Obertal gemeinsam gefrühstückt.

„Das Gemeindeteam und ich bereiten Essen und Kaffee vor, natürlich stellen wir auch Tische und Bänke auf. Es wäre schön, wenn die Gemeindemitglieder auch selbst noch etwas zu essen mitbringen.“ Überschrieben sei dieser Termin wie folgt: „Vom Frühstück zum Abendmahl“.

Ich feiere die Messe vor der wunderbaren Kulisse der Weinberge. Sebastian Marcolini

Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Bühlertal

Bei allen Gottesdiensten, sagt der Pfarrer, gebe es eine Kollekte für die Sommeraktion von Caritas International und der „Diakonie Katastrophenhilfe“. „Das Geld ist für Nahrungsmittelhilfe in den Dürre- und Hungergebieten in Ostafrika.“

Er hofft nun erneut auf rege Beteiligung an dem Angebot - und auf die passende Witterung. „Bei Regen verlegen wir die Gottesdienste in die Kirche oder, in Altschweier, in die Reblandhalle.“