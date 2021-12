Toller Ausblick und Weihnachtslichter

Spaziergang über den Sternenweg bietet Möglichkeit zur inneren Einkehr und Reflexion

In der dunklen Jahreszeit können Wanderer den Sternenweg in Bühlertal als kleine Auszeit nutzen. Der Weg lädt dazu ein, in sich zu kehren und über das vergangene Jahr nachzudenken.