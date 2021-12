Transporter brennt in Bühlertal komplett aus

Aus bislang unbekannter Ursache fing am Montagabend ein Transporter in Bühlertal Feuer.

Ein Kleintransporter geriet am Montagabend in der Eichwaldstraße in Bühlertal in Brand. Laut Informationen der Polizei ist die Ursache für das Feuer noch unklar.

Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten, es wurde niemand verletzt.

Die Straße wurde zwischenzeitlich für zwei Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet.