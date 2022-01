Unbekannter stiehlt Fahrrad aus Garage in Bühlertal - Zeugen gesucht

Ein Fahrraddieb ist zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Garage in Bühlertal eingedrungen. Daraus klaute er dann ein teures Pedelec. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch ein hochwertiges E-Bike aus einer Garage im Denniweg in Bühlertal gestohlen. Der Dieb schaffte es offenbar, in die Garage zu gelangen, in der das Fahrrad stand, informierte die Polizei. Danach gelang es ihm, das abgeschlossene E-Bike mitzunehmen

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke „Giant“. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ungefähr 3.200 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.