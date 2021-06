Zutaten aus Palermo: Bühlertal hat ab Juli wieder ein Eiscafé

Im Juli eröffnet das „Eiscafé Venezia“ an der Hauptstraße in Bühlertal. Die Produkte werden selbst produziert, die Zutaten stammen aus Palermo.

Es bewegt sich etwas im und am ehemaligen Eiscafé an der Hauptstraße in Bühlertal: Seit Wochen sind dort Handwerker im Einsatz. Tatsächlich wird das Geschäft renoviert und auf eine Wiedereröffnung vorbereitet.

Neue Pächterin ist Alina Breazu, die gemeinsam mit ihrem italienischen Mann bereits ein florierendes Eiscafé in Riegel betreibt.

Als ein Freund und Geschäftspartner aus Bühlertal sie darauf hinwies, dass das Traditions-Eiscafé „Fenice“ dauerhaft geschlossen habe, war ihre Neugier geweckt, wie sie erzählt: „Ich kam einen Tag hierher, Bühlertal gefiel mir sofort. Und das Café hat Potenzial, es müssen nur einige Dinge radikal verändert werden.“ Beispielsweise fehlten ein Kühlraum sowie ein Eislabor für zwei große Eismaschinen im Keller.

Die Zutaten bekommen wir aus Palermo. Alina Breazu, Inhaberin des Eiscafés

Auch mit der bestehenden Terrasse ist sie nicht ganz glücklich: Die sei zwar optisch sehr schön gestaltet, befindet sie, aber von der Straße allzu wenig abgeschirmt.

„Mein Plan ist, für den Terrassenbereich einen Sichtschutz durch Pflanzen zu schaffen, der außerdem gewährleistet, dass kleine Kinder nicht mal plötzlich auf die Straße rennen.“ Zudem entwickle sie mit ihrem Mann derzeit ein Hygienekonzept. „Ich gehe davon aus, dass Corona uns noch eine ganze Weile begleitet.“

Bei der Eisproduktion legt sie großen Wert auf Qualität, wie Breazu unterstreicht. „Die Zutaten bekommen wir aus Palermo geliefert. Hergestellt wird das Eis dann vor Ort von meinem Mann. Alles, bis hin zu den Schoko- oder Erdbeersaucen, stammt aus unserem Hause.“

Eiscafé in Bühlertal sucht noch nach Personal

Das Angebot ihres Betriebs in Riegel sei denn auch sehr beliebt, weshalb sie zuversichtlich ist, auch in Bühlertal recht schnell Fuß zu fassen.

„Der Name wird wie in Riegel ‚Eiscafé Venezia‘ lauten, dann steht hier zusätzlich Bühlertal“, sagt sie, auf ihr schwarzes Café-T-Shirt weisend. Momentan suche sie noch Personal, sowohl Teilzeit- als auch Vollzeitkräfte, um in der ersten Juliwoche zu eröffnen. „Bis dahin sind wir mit den noch ausstehenden Renovierungs- und Umbauarbeiten durch.“

Der Renner in Riegel, erzählt sie zum Schluss, sei die Spaghetti-Eistorte. Sie persönlich möge am liebsten den Eisbecher „Amore mío“ mit Mandeln, Amarena-Kirschen und ein wenig Likör. „Mal sehen, was in Bühlertal ganz oben auf der Beliebtheitsskala landet!“