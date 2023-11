Zwei Männer wegen versuchten Diebstahls in Bühlertal festgenommen

Bei dem Versuch, ein Auto aufzubrechen und dieses zu stehlen, sind am Dienstagabend in Bühlertal zwei Täter erwischt worden.

Zwei Männer sind am Dienstagabend im Schafhofweg in Bühlertal dabei erwischt worden, ein Auto aufzubrechen und es anschließend zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Autobesitzer gegen 23 Uhr die 18- und 31-jährigen Männer an seinem Fahrzeug.

Nachdem die Täter den Autobesitzer entdeckt hatten, flüchteten sie zu Fuß vom Tatort. Aufgrund einer Fahndung konnte die Polizei die zwei Männer schließlich ausfindig machen.

Polizei nimmt die Täter in Bühlertal fest

Bei der Festnahme stellten die Beamten bei den Tätern bereits zuvor entwendetes Diebesgut fest. Die Diebe müssen nun mit einer Anzeige rechnen.