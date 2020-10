Bühls Bürgermeister über den Schlachthof: „Großer Vorteil im Sinne des Tierwohls“

Ob Direktvermarkter oder Metzgerei: Die Betriebe in der Region sind auf den Schlachthof in Bühl angewiesen. Wie ist es um den Schlachthof bestellt, ist er rentabel und wer nutzt ihn? Fragen, die Oberbürgermeister Hubert Schnurr unserem Redaktionsmitglied Andreas Bühler beantwortet.

Fleisch ist in die Schlagzeilen geraten. Wie sieht es aus mit der Produktion in der Region? Eine wichtige Frage ist neben der Aufzucht die Schlachtung. Während viele Erzeuger lange Transportwege in Kauf nehmen müssen, sind die örtlichen Betriebe mit dem Schlachthof Bühl als zentraler Dienstleister gut aufgestellt.

Einer der Hauptgesellschafter ist die Stadt Bühl. Über die aktuelle Situation und die Rentabilität des Schlachthofes sprach mit Oberbürgermeister Hubert Schnurr unser Redaktionsmitglied Andreas Bühler.