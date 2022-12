Bürger aus Bühl-Weitenung ziehen Klage gegen Stromtrasse zurück

Dem Ausbau der Stromtrasse zwischen Daxlanden und Ottersweier stehen keine rechtlichen Hürden mehr im Weg. Nach der Stadt Bühl haben auch die Weitenunger Bürger, die gegen die Planfeststellung dieses Abschnitts der von der Transnet BW geplanten Höchstspannungsleitung zwischen Daxlanden und Eichstetten das Bundesverwaltungsgericht angerufen hatten, ihre Klage zurückgezogen. Eliane Schlömp begründet dies mit der mangelnden Aussicht auf Erfolg. Gemeinsam mit drei anderen betroffenen Weitenungern hatte sie geklagt.

Das Leipziger Gericht lehnte den Eilrechtsschutz gegen die Planfeststellung ab. Der entscheidende Satz findet sich im neunten von 46 Absätzen (immerhin 19 Seiten widmet der 4. Senat dem Beschluss): „Auf der Grundlage der Prüfung des maßgeblichen Prozessstoffs ergibt sich nicht, dass die Klage voraussichtlich Erfolg haben wird.“ Eine Verletzung subjektiver Rechte der Antragsteller sei nicht zu erkennen.

Als Konsequenz hat der Bühler Rechtsanwalt Bernd Reichert für seine Mandanten die Klage zurückgenommen, just an dem Tag, als die Cteam Consulting & Anlagen GmbH per Brief der Bühler Stadtverwaltung ankündigte, bereits im Januar mit den „Vorgezogenen Maßnahmen 03 – Leitungsverlegung Weitenung“ beginnen zu wollen.

Arbeiten an der Stromtrasse bei Bühl sollen Ende 2023 abgeschlossen sein

Das Unternehmen aus dem oberschwäbischen Ummendorf führt die Arbeiten im Auftrag der Transnet BW aus. Diese sollen demnach Ende 2023 abgeschlossen sein. Zu ihnen zählen die Herstellung von Mast-Gründungen, das Errichten von Stahlgittermasten, das Einziehen der benötigten Leiter- und Erdseile sowie der Rückbau der bestehenden Masten inklusive ihrer Fundamente. Mit der Bauüberwachung hat die Transnet BW die Fichtner GmbH & Co. KG in Stuttgart beauftragt.

Abgeordnete äußern Kritik Frust und Ärger: Hans-Peter Behrens (Grüne) und Tobias Wald (CDU) bezeichnen den grundsätzlichen Netzausbau als notwendig. Sie kritisieren aber die Vorgehensweise „und in Teilen Ignoranz des Netzbetreibers TransnetBW“. Nachdem vor Jahren mit der Bürgerinitiative geredet worden sei, sei danach kein Gespräch mehr gesucht worden. „Die Bürgerinitiative hat sehr konstruktiv solide und realistische Vorschläge erarbeitet. Dieses Engagement derart außer Acht zu lassen, ist nicht nachvollziehbar“, so Behrens und Wald. Auch Gespräche der Abgeordneten mit TransnetBW hätten daran nichts geändert: „Wir empfinden dies als überhebliches Verhalten des Übertragungsnetzbetreibers, dies entspricht nicht unserer Vorstellung von Bürgerbeteiligung.“ Behrens und Wald sind überzeugt, dass es Spielräume gegeben habe. „Aber über einen recht langen Zeitraum alles zu tun, um auf recht arrogante Weise die Wunschtrasse durchzudrücken, ist nicht akzeptabel.“ Ein Runder Tisch wäre für sie „ein wichtiges Signal und Chance zugleich gewesen“. Dass in Weitenung nur Frust herrsche, sei absolut nachvollziehbar.

Bernd Schorpp, der Sprecher der Bürgerinitiative, die sich für eine weiter von der Bebauung entfernte Trassenführung einsetzte, bilanziert: „Obwohl sieben Jahre Auseinandersetzung viel Kraft, Zeit und Geld gekostet haben, war es den Versuch wert, bessere Bedingungen für die Bewohner und die Stadt zu erreichen.“

Es sei nie darum gegangen, den Trassenausbau zu verhindern. Das Ziel sei vielmehr gewesen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Daran habe es aber bei Transnet BW nie ein Interesse gegeben, kritisiert Schorpp. Das ärgert auch Eliane Schlömp: „Wir sind übergangen worden.“ Die vermeintliche Bürgerbeteiligung sei reine Augenwischerei gewesen: „Es hat kein bisschen Entgegenkommen gegeben.“ Damit sei die „beste Gelegenheit“ ungenutzt geblieben, eine auf mehre Generationen ausgelegte Lösung zu finden.

Trassenausbau von Transnet: Unzufriedenheit in Bühl-Weitenung

Auch Ortsvorsteher Daniel Fritz (CDU) ist sehr unzufrieden, „wie das Ganze gelaufen ist. Die immer wieder beschworene Transparenz und Beteiligung waren nicht spürbar.“ Bernd Schorpp fügt an: „Die Bürger in Deutschland werden unterschiedlich behandelt und geschützt.“ Beim Bau von Stromleitungen gälten unterschiedliche Gesetze. Während das Energieleitungsausbaugesetz einen Mindestabstand von 200 Metern zur Wohnbebauung vorschreibe, greife eine solche Regelung beim Ausbau einer Bestandstrasse nicht.

Vermisst haben Schlömp und Schorpp auch eine Unterstützung durch die Landesregierung. Exemplarisch ist für sie die Absage eines von den Abgeordneten Hans-Peter Behrens (Grüne) und Tobias Wald (CDU) angestrebten Runden Tisches. Andre Baumann (Grüne), Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Energie und Klima, hatte geantwortet, dass er nicht erkennen könne, „dass das Regierungspräsidium Belange der Anwohnerinnen und Anwohner rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt hat. Die Einrichtung eines Runden Tisches halte ich deshalb nicht für zweckmäßig.“

Bernd Schorpp bilanziert: „Am Ende war alles umsonst. Es sind alle vergrault worden, die an Mitarbeit und Demokratie interessiert sind.“ Und dennoch: „Ich würde diesen Konflikt wieder führen.“