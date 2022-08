Bürgerbegehren soll Bühl den Zusatz Zwetschgenstadt bescheren

Erhält Bühl doch noch den kommunalen Zusatztitel Zwetschgenstadt? Eine Initiative setzt nach dem Scheitern an der 75-Prozent-Hürde im Gemeinderat auf ein Bürgerbegehren. Wie funktioniert das?

Das letzte Wort in Sachen Zwetschgenstadt ist noch nicht gesprochen. Per Bürgerbegehren möchten Michael Vetter, Georg Friedmann und Lothar Bäuerle den Bühler Gemeinderat zum Einlenken bewegen.

Dass es sich dabei um den Zunftmeister der Narrhalla und seine beiden Stellvertreter handelt, ist Zufall und auch wieder nicht, wie Michael Vetter bei der Vorstellung des Bürgerbegehrens vor Vertretern von Fastnachtsvereinen und Obst- und Gartenbauvereinen sagte.

Zwar seien die Fastnachtsvereine mit dem Brauchtum in besonderer Weise verbunden, aber die Initiative sei ausdrücklich eine private und keine der Narrhalla. Ebenso wenig sei damit eine parteipolitische Positionierung verbunden.

Ende Juni hatte der Gemeinderat dem Antrag auf den kommunalen Zusatztitel Zwetschgenstadt zwar mit großer Mehrheit zugestimmt, es fehlten aber drei Stimmen, um die vom Land vorgeschriebene 75-Prozent-Mehrheit zu erreichen.

Niemand in seinem Umfeld habe Verständnis für diesen Ausgang geäußert, sagte Vetter. „Ich war selbst überrascht, dass diese Abstimmung nicht eine reine Formsache war“, fügte er an. Das bekräftigte Erwin Meier, der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Altschweier: „Bei uns ist die Meinung einhellig. Das versteht in Altschweier keiner.“

Jeder weiß, was wir der Zwetschge zu verdanken haben. Michael Vetter, Mit-Initiator des Bürgerbegeherns

„Bühl muss nicht Zwetschgenstadt werden, Bühl ist es“, verwies Vetter auf die Präsenz der Zwetschge in der Stadt, vom Quetschebur auf dem Johannesplatz über den Zwetschgenbrunnen bei der Volksbank bis zum Zwetschgenlogo der Stadt. „Jeder weiß, was wir der Zwetschge zu verdanken haben“, sagte Vetter.

„Generationen von Zwetschgenbauern haben es verdient, dass ihre Leistung nicht in Vergessenheit gerät.“ Für die Bühler Entwicklung sei die Zwetschge von herausragender Bedeutung gewesen.

Sie repräsentiere vieles von dem, wofür Stadt und Region ständen: Arbeit, Fleiß, Nachhaltigkeit, gesundes Essen, Verantwortungsbewusstsein, aber auch Genuss und Feiern. Und auch die Zwecke, die eine kommunale Zusatzbezeichnung erfüllen sollte, seien gegeben, von der örtlichen Besonderheit über den geschichtlichen Bezug bis zum Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde.

Unterschriftenlisten für Bürgerbegehren in Bühl liegen aus

Die Unterschriftenlisten sind vorbereitet und liegen an den ersten Stellen schon aus. Die Frage lautet: „Sind Sie dafür, dass die Große Kreisstadt Bühl die Zusatzbezeichnung ‚Zwetschgenstadt‘ beantragt?“ Mit dem Bürgerbegehren wollen Vetter, Friedmann und Bäuerle ein Meinungsbild der Bevölkerung abfragen. Sie hoffen, mit einer deutlichen Beteiligung den Gemeinderat davon überzeugen zu können, welche Bedeutung die Bevölkerung dem Zusatztitel beimisst.

Dazu bespielen sie die unterschiedlichsten Kanäle. Sie wollen Vereine in der Kernstadt und den Stadtteilen einbinden – in einem ersten Schritt Fastnachts-, Heimat sowie Obst- und Gartenbauvereine –, nutzen die sozialen Medien, wollen in Geschäften Unterschriftenlisten auslegen und im September auf dem Wochenmarkt, dem Zwetschgenfest und beim Bauernmarkt für ihre Sache werben.

Es werden rund 1.650 Unterschriften benötigt

Am 29. September muss das Bürgerbegehren samt den gesammelten Unterschriften im Rathaus liegen, dann läuft nämlich die Dreimonatsfrist nach dem Gemeinderatsbeschluss ab. Danach hat der Gemeinderat zwei Monate Zeit, über die Zulässigkeit des Begehrens zu entscheiden.

Mindestens sieben Prozent aller wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde müssen das Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützen. Die Zahlen müssten zum Stichtag noch konkretisiert werden, in etwa bräuchte es aber 1.650 Unterschriften.

Kommen sie zusammen, müsste innerhalb von vier Monaten ein Bürgerentscheid stattfinden. Am liebsten wäre es Vetter aber, dass der Gemeinderat bei einem zulässigen Bürgerbegehren aus eigenen Stücken eine frühere Entscheidung kassiert und bei einem neuerlichen Anlauf die auf 75 Prozent liegende Hürde überspringt. Der Grund: Ein Bürgerentscheid kostet die Stadt etwa 50.000 Euro.