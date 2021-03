Bundesgerichtshof beendet 1971 jahrelangen Rechtsstreit über den Bocksbeutel

Der Bundesgerichtshof entschied vor 50 Jahren, wo in Deutschland die Verwendung des Bocksbeutels zulässig ist. In Bühl und im Baden-Badener Rebland war das Urteil mit Spannung erwartet worden - aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Gravierende Folgen für Winzer in Bühl und Baden-Baden

Ein Bocksbeutel war einmal ein Versprechen. Der Wein, der in einer solchen Flasche schlummerte, galt als besonderer Genuss. Nur die besten Weine sollten auf diese Flaschenform gezogen werden.

Dass sie in Deutschland ausschließlich der Weinbauregion Franken und den Gemeinden des heutigen Baden-Badener Reblands vorbehalten war (und ist), steigerte die Exklusivität noch. Es war ein Pfund, mit dem die Winzer wuchern konnten.

Auch deshalb achteten sie eifersüchtig darauf, dass ihr Privileg nicht durch weitere Verwendung verwässert wurde. So begann in den 1960er Jahren ein langwieriger Rechtsstreit um die Frage, ob ein Bühler Weingut einen Wein aus einer Laufer Gemarkung in Bocksbeutel füllen durfte.