Helle Freude: Vielleicht trifft dieses Sprachbild am besten den Kern von Chanukka. Es ist ein fröhliches jüdisches Fest im Schein der Kerzen. Auf dem Bühler Johannesplatz, wo die Israelitische Kultusgemeinde Baden-Baden in einer kleinen Zeremonie drei Kerzen entzündete, transportiert die Musik diese Fröhlichkeit, für die auch ein kurzes geselliges Beisammensein bei koscherem Glühwein steht.

Rabbiner Daniel Naftoli Surovtsev aus Baden-Baden erläutert den Besuchern das Fest, das eines von zwei rabbinischen Festen ist: Es geht nicht auf die Thora zurück, sondern ist wie Purim, das im Frühjahr gefeiert wird, von den Rabbinern eingeführt worden.

Chanukka stehe für die Liebe zu den Kindern, deren Erziehung und Bildung im jüdischen Leben mit am wichtigsten seien, sagt Surovtsev. Und das Fest verbreite Licht, symbolisch wie real, es wolle Freude bereiten mit Süßigkeiten, Geschenken und Fröhlichkeit.

Chanukka erinnert an Einweihung eines jüdischen Tempels

Chanukka erinnert an die Neueinweihung des zweiten jüdischen Tempels im zweiten vorchristlichen Jahrhundert. In den Jahren zuvor hatten griechische Eroberer den Tempel entweiht. Die Juden fanden im zurückeroberten Tempel nur einen einzigen kleinen Behälter Öl, mit dem sie das Licht im Tempel entzünden konnten. Für eine Nacht würde das reichen, vermuteten sie.

Doch wie durch ein Wunder ließ das Öl das Licht acht Tage lang leuchten, exakt so lange, wie die Herstellung neuen Öls benötigte. Deshalb dauert das Chanukka-Fest acht Tage lang. Jeden Abend leuchtet ein weiteres Licht auf, bis am Abend des 26. Dezember das Chanukka-Fest endet. Es hat keinen festen Termin. In diesem Jahr hat es am 18. Dezember begonnen, im kommenden Jahr beginnt es bereits am 7. Dezember und 2024 erst am 26. Dezember.

„Wenn ein Licht entzündet wird, geht etwas Gutes in die Welt“, sagt Surovtsev. An diesem Abend passiert das gleich drei Mal – die Feier findet am dritten Chanukka-Abend statt. Die Dienerkerze, die in der Mitte des Chanukka-Leuchters platziert wird, gibt ihr Licht an die anderen Kerzen weiter. Günther Weil entzündet die erste Kerze.

Großeltern wurden im KZ Theresienstadt ermordet

Der Bühler ist Sohn eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter, seine Großeltern Thekla und Alfred Weil sind wie seine Urgroßmutter Rosa Kahn in einem Konzentrationslager ermordet worden. Sein Vater Hellmuth kehrte 1945 aus Theresienstadt zurück.

Die zweite Kerze entzündet Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Er teilt die Freude des Rabbiners über die Chanukka-Feier, die vor drei Jahren zum ersten Mal wieder in Bühl stattfand. Vielleicht könne sich daraus eine kleine Tradition entwickeln, sagt Schnurr. Es wäre das fröhliche Pendant zum Gedenken an die Reichspogromnacht. Die dritte Kerze gebührt Surovtsev, der die Zeremonie mit zwei Segenssprüchen und einem Lied beschließt. Zurück bleiben die Lichter auf dem neunarmigen Leuchter.