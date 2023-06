„CNR bewegt“: Bühler Realschule organisiert Spendenlauf

Der traditionelle Spendenlauf der Carl-Netter-Realschule findet am Donnerstag, 29. Juni, statt. Die Veranstalter haben seit 2019 am Konzept des Laufes geschraubt. Der 24-Stunden-Lauf fällt weg.

„CNR bewegt“ ist das Motto des Spendenlaufs, zu dem die Carl-Netter-Realschule in Kooperation mit örtlichen Firmen und Vereinen am Donnerstag, 29. Juni, ab 10 Uhr morgens ins Jahnstadion einlädt. Bewegung nicht nur im Sinne von Sport, wie Schulleiter Steffen Faller und die Sportlehrer Johannes Hurle und Meike Vix mitteilen.

„Wir bewegen ja auch auf der Charity-Ebene etwas“, sagt Hurle. „Und mit dem bunten Rahmenprogramm. Es gibt Mitmachoptionen, Tanzvorführungen und Live-Musik. Über die Schulgemeinschaft hinaus ist jeder, der Lust hat, herzlich willkommen.“ Faller spricht von einem Sporttag „für Jung und Alt“ mit hohem Unterhaltungswert und Bewirtung.

Traditioneller Spendenlauf hat anderes Konzept

Die traditionellen Spendenläufe der Schule auf der Tartanbahn wurden laut Schulleiter Faller wegen anderer schulischer Großveranstaltungen sowie Corona seit 2019 ausgesetzt. Nun gehe man mit verändertem Konzept an den Start. Hurle erklärt: „Bei der diesjährigen Auflage wird es keinen 24-Stunden-Lauf mehr geben. Wir beenden das Event um 23 Uhr, das Laufen schon eine Stunde vorher. Und während Sponsoren in der Vergangenheit Cent-Beträge pro gelaufener Runde zahlten, steht es nun jedem frei, ob und wie viel Geld in der Spendenkasse landet.“

Die Erlöse gehen, wie er weiter sagt, an den Steinbacher Verein Malaika Smile, der ein Kinderheim in Uganda betreibt, an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg und an die Umweltinitiative Plant-for-the-Planet für eine Baumpflanzaktion in Bühl.

Vereine und Firmen organisieren Mitmachaktionen

Zwölf Firmen unterstützten den Spendenlauf, ergänzt Vix. Nicht nur finanziell, sondern auch über ihre Anwesenheit, zumal abends ein Menschen-Kicker-Turnier für Vereine und Firmen stattfinde. „Gerade Sportvereine haben in der Pandemie Mitglieder verloren“, führt Hurle weiter aus. „Deshalb haben wir ihnen angeboten, sich an unserem Sporttag zu präsentieren. Das Stadion wird dafür in Parzellen eingeteilt, wo auch die Mitmachaktionen stattfinden. Vielleicht gelingt es, Kinder wie auch Erwachsene zu motivieren, wieder mehr Sport zu treiben.“

Angemeldet seien die Blackwoods Bühl (Baseball), die BMX-Abteilung des RSV Falkenfels Bühlertal, der TV Bühl (Volleyball), der TV Eisental, die Handball-SG Kappelwindeck/Steinbach und der TC Bühl. „Darüber hinaus sind das Fitnessstudio Birgit Hauser und das Tanzkraftwerk vor Ort.“

Viel Spaß garantierten auch Fußball-Dart und das „Spielemobil“ aus Rastatt. Den Blick auf Klimaschutz und fairen Handel wiederum richte der Weltladen Bühl gemeinsam mit Martin Andreas, Klimaschutzmanager der Stadt, an einem Info-Stand mit Verkauf.

Schüler erlaufen Spenden

Am Vormittag, kündigt Vix an, sei vor allem die Schülerschaft im Einsatz. „Die Klassen erlaufen Spenden, wobei sie sich gegenseitig die Runden zählen. Es wird zudem auch für die Schüler ein Menschen-Kicker-Turnier geben.“

Eltern und Fördergemeinschaft der Realschule, so Faller, verkauften von Beginn an Getränke, Salate und Kuchen. „Erweitert wird das gastronomische Angebot über den Flammkuchenmichel, die Unverwechsel-Bar, Bohnert Catering und das Schafraffenland.“

Wir brauchen ja ein Publikum, das die Läufer anfeuert. Johannes Hurle, Sportlehrer

Auch morgens schon sei die Öffentlichkeit eingeladen, betont Hurle. „Wir brauchen ja ein Publikum, das die Läufer anfeuert.“ Das Bühnenprogramm mit Auftritten des Schulorchesters, der Schüler- und der Lehrerband sowie Tanz- und Showeinlagen der teilnehmenden Studios starte um 17 Uhr.

„Wir stellen uns ein tolles, lockeres und sommerliches Ambiente vor.“ Die Vorfreude auf den 29. Juni sei jedenfalls groß, sagt Faller, der insbesondere das Engagement von Eltern und Förderverein lobt. „Unsere lebendige Schulgemeinschaft öffnet sich an dem Tag für alle. Wir hoffen auf hohe Resonanz, nicht zuletzt, um eine stattliche Spendensumme zu erzielen.“