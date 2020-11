Die Bandbreite ist sehr groß. Wir haben als größten Verein den Sportverein mit über 700 Mitgliedern mit der Hauptsportart Fußball. Angegliedert sind eine sehr erfolgreiche Tischtennisabteilung und weitere Frauen- und Männergymnastikgruppen. Mit dem Musikverein, dem Gesangverein und dem Kirchenchor sind wir im musischen Bereich bestens aufgestellt. Weitenung ist eine Fastnachtshochburg. Deshalb gibt es auch mehrere Fastnachtsvereine und -gruppierungen. Außerdem gibt es einen erfolgreichen Schachclub und einen Angelsportverein. Der Förderverein Heimatmuseum kümmert sich um die Bewahrung der Dorfgeschichte. Der Obst- und Gartenbauverein ist ein wichtiger Partner bei Ortsverschönerungsmaßnahmen. Der Kulturkreis Weitenung hat schon viele, vor allem auch soziale Projekte auf den Weg gebracht. Last but not least haben wir eine sehr engagierte Feuerwehrabteilung.