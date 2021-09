Urlaubszeit ist Testzeit, hinzu kommt kurzfristige Tests vor dem Gastronomie-Besuch: Die Coronatest-Dienstleister in den weißen Zelten haben in Bühl alle Hände voll zu tun.

Die Coronatest-Dienstleister in den weißen Zelten in Bühl haben, wie eine Umfrage der BNN ergibt, alle Hände voll zu tun. Das, obwohl sich immer mehr Menschen den Piks gegen die gefürchtete Covid-Ansteckung verpassen lassen.

Der Grund für die erhöhte Nachfrage nach den Tests ist der nötige Negativ-Nachweis für den spontanen Urlaubstrip oder ein negatives Testergebnis für den problemlosen Eintritt in die hiesige Gastronomie oder fürs Konzert. Alles im Sinne der drei G: Geimpft, genesen oder eben getestet.

„Ja, wir haben hier in Bühl eine steigende Nachfrage in unseren Testzelten“, bestätigt Axel Sator den Trend. „Es kommen einfach immer mehr“, beschreibt der Event-Manager die aktuelle Situation. Sator hat seine Zelte auf dem weitläufigen Parkplatz des Automobilzulieferers Schaeffler in der Industriestraße aufgestellt.