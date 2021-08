Eigentlich müssten die Kleinkunst-Veranstalter laut Hurra rufen. Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gestattet wieder volle Häuser. Doch von Euphorie ist zum Beispiel bei Rüdiger Schmitt nichts zu verspüren. Das hat einen Grund. Die aktuellen Vorgaben aus Stuttgart gelten bis 13. September – „was kommt danach?“, fragt der Manager des Bühler Schüttekellers.

Am Samstag, 18. September, beginnt die Kleinkunst im urigen Gewölbekeller im Hänferdorf mit dem Auftritt des Kabarettisten Lutz von Rosenberg-Lipinsky. Ob die Veranstaltung dann wirklich stattfindet, darauf kann Schmitt nur hoffen. Immerhin: „Es ist eine Perspektive“, sagt er.

Auch Kleinkunst braucht eine Vorlaufzeit, also planen muss man. Am 23. Oktober hat Schmitt die gefragte Celtic Folk Band „Cara“ zu Gast. „Da stehen vier Leute auf der Bühne“, so der Schüttekeller-Impressario. Wenn der Gig also floppt oder kurzfristig abgesagt werden muss, hat der Veranstalter ein Problem.