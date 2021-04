Coronaimpfung in Hausarztpraxen: Bühler Ärzte klagen über Bürokratie

Hausärzte aus Bühl und den Nachbargemeinden impfen seit zwei Wochen in ihren Praxen gegen Corona. In einer BNN-Umfrage ziehen sie eine erste Bilanz: Trotz vieler positiver Aspekte läuft längst noch nicht alles rund.

Martin Jutz und seine Kollegin Simona Jahn haben in ihrer Gemeinschaftspraxis in Ottersweier-Hub in der Woche nach Ostern mit dem Impfungen begonnen. „In der ersten Woche haben wir 48 Impfdosen erhalten, also 24 pro Arzt“, berichtet Jutz. „In der zweiten Woche waren es nur noch 42.“ Auch der Hausärzteverband äußert Kritik am knappen Impfstoff.

Der Start der Impfkampagne bescherte dem Ehepaar Jutz ein unruhiges Osterwochenende. Martin Jutz und seine Frau Caroline arbeiteten sich an den Feiertagen durch die Patientenakten und riefen zunächst die ältesten Patienten an. „Wir wollten erfahren, ob die Über-80-Jährigen bereits alle geimpft sind, und den nicht geimpften ein Impfangebot machen“, sagt der Facharzt für Innere Medizin. Die Praxis bestellt den Impfstoff direkt in der Apotheke und erhielt bisher ausschließlich Biontech.