Entscheidung ist gefallen: Bühler Bluegrass-Festival fällt erneut aus

Die Zwangspause des internationalen Bühler Bluegrass-Festivals dauert ein weiteres Jahr. Die Stadt hat die für Mai geplante zweitägige Veranstaltung abgesagt. Grundsätzlich hält sie am Festival fest. Warum, erklärt Bürgermeister Wolfgang Jokerst.

Das internationale Bluegrass-Festival in Bühl fällt auch in diesem Jahr aus. Bürgermeister Wolfgang Jokerst (Grüne) bestätigte am Montag entsprechende Informationen der Redaktion.

„Die Entscheidung ist Ende der letzten Woche gefallen“, berichtete Jokerst. Für die Bluegrass-Freunde in der Region war es kein guter Start in die Woche, nachdem in der Nacht zum Montag auch aus dem möglichen Grammy für Thomm Jutz nichts geworden war.

Der aus Neusatz stammende Musiker hatte mit „To Live In Two Worlds, Vol. 1“ zum Kreis der fünf für das beste Bluegrass-Album des Jahres nominierten Künstler gezählt – und war auch schon für das Bluegrass-Festival aus Nashville zurück in die alte Heimat gereist.