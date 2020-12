In der Region machte er sich in den 80er und 90er Jahren einen Namen als Bluesgitarrist. Seit 2003 lebt der gebürtige Bühler Thomm Jutz in der Country-Hochburg Nashville – und ist nun für einen Grammy nominiert.

In jungen Jahren studierte Thomm Jutz (1969 in Bühl-Neusatz geboren) klassische Gitarre an der Stuttgarter Musikhochschule und spielte in Rock- und Bluesbands wie „Rolling Dollar“. Später tourte er mit Guitar Crusher, Richard Dobson und Billy Goodman.

Mit einer in der Lotterie gewonnen Greencard übersiedelte er 2003 nach Nashville und arbeitet seitdem dort als Gitarrist, Singer/Songwriter und Produzent in seinem eigenen Tonstudio. Nun wurde er in der Kategorie „Bestes Bluegrass-Album des Jahres“ für den Grammy nominiert.