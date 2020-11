Es ist schon ein beruhigendes Moment, wenn Clemens Erbacher zum Zimmer des Bühler Forstamtes hinauf in den heimischen Wald schaut. „Wir haben den Borkenkäfer richtig suchen müssen. Der ist fast weg. Das grenzt an ein Phänomen, weil die Rahmenbedingungen für eine weitere exorbitante Vermehrung des Schädlings im vergangenen Sommer mit anhaltender Trockenheit und Hitzestress für die Bäume überhaupt keine Entwarnung bedeuteten“, erläutert der Leiter des Forstbezirks Bühl in einem Gespräch über den Zustand und die Pflege des heimischen Forstes.

Bei der Vorlage des Wirtschaftsplanes im Klima- und Umweltausschuss erklärt Erbacher das schlagartige Verschwinden des gefürchteten Borkenkäfers auch mit dem schnellen Zupacken der Männer vom Forst. „Es war kein leichtes Unterfangen und auch gefährlich, den vielen Holzbruch nach den zurückliegenden Stürmen so schnell wie möglich aus dem Wald zu schaffen. Denn das trockene Schadholz bildet eine hervorragende Voraussetzung für die weitere massenhafte Vermehrung des Borkenkäfers“, setzt der Forstmann auseinander.

Die großen Mengen an Schadholz haben die Preise auf dem Holzmarkt auf breiter Front kräftig auf Talfahrt geschickt. Mit dem Abfließen dieser Mengen zeichne sich nun beim Holzpreis wieder eine Trendwende ab. „Das Niveau von rund 50 Euro pro Festmeter bei Rundholz halte ich noch nicht angemessen für unsere hochwertige Ware“, stellte er im Ausschuss fest. Sein Appell, den Einschlag trotz der angespannten Haushaltslage weiter niedrig zu halten, bis sich die entsprechenden Preise auf dem Holzmarkt ergeben, wurde von den Mitgliedern des Gemeinderates begrüßt und auch das zu erwartete Minus in der mittelfristigen Kalkulation für das kommende Forstwirtschaftsjahr 2021 einstimmig akzeptiert.

Auch für die heimischen Betriebe reagieren auf die sich nun abzeichnende Trendwende auf dem Holzmarkt. „Was die Preise anbelangt fahren wir Achterbahn. Während die Industrie unser Produkte wie Verpackung und Holzpaletten nur zögerlich ordern, schnellen auf der anderen Seite die Beschaffungskosten eklatant in die Höhe“, sieht sich Geschäftsführerin Katja Link von Ludwig Paletten in Steinbach ordentlich auf Trab gehalten. Die Nachfrage bei Bh

Die Sägewerke springen ebenfalls auf die anziehenden Holzpreise an: „