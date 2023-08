Defekte Ampel in Bühl wird nach fast drei Monaten ersetzt

Seit fast drei Monaten ist auf der viel befahrenen Kreuzung in der Rheinstraße in Bühl ein Ampelprovisorium im Einsatz. Jetzt ist dessen Ende absehbar.

Das Provisorium dauert nun schon fast ein Vierteljahr. Jetzt aber zeichnet sich sein Ende ab: In der kommenden Woche erhält die Kreuzung Rheinstraße/Obervogt-Haefelin-Straße/Erlenstraße in Bühl eine neue Ampelanlage. Darüber informiert auf Anfrage der Redaktion Michael Janke, der Pressesprecher des Landratsamts Rastatt. Der Landkreis ist hier zuständig, weil es sich bei der Rheinstraße um eine Kreisstraße handelt.

Nach einem Gewitter im Mai hatte die Ampel ihre Arbeit weitgehend eingestellt. Sie blinkte in allen Richtung gelb und rot. Eine Behelfsampel regelt seither den geordneten Verkehrsfluss. Außerdem gilt im gesamten Kreuzungsbereich Tempo 30, die Verkehrszeichen Arbeitsstelle und Lichtzeichenanlage weisen auf die Gefahrenstelle hin. Allerdings stieß dieses Provisorium auf Kritik, gerade die Belange von Radfahrern und Fußgängern seien nicht berücksichtigt worden.

Ampel in Bühl ist 35 Jahre alt

Die in den Blinkmodus getretene Ampel ist 35 Jahre alt, wie Michael Janke erläutert. „Die Ampel sollte in den Sommerferien ausgetauscht werden“, sagt der Pressesprecher des Kreises. Schon zuvor aber seien massive technische Defekte aufgetreten, weshalb sie außer Betrieb gegangen sei. Mit einer provisorischen Fußgängerampel und der vorgegebenen Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde sei eine sichere Querung möglich.

Mitte der kommenden Woche beginnen nun die Arbeiten für die neue Ampelanlage. Dass es vergleichsweise lange gedauert habe – auch im Bühler Gemeinderat war mehrmals nach dem Baubeginn gefragt worden –, begründet Janke mit „weiteren Problemen im Bestand“. Das habe etwa Rohre im Untergrund betroffen. Nun seien aber alle Fragen geklärt, weshalb nach einem Ortstermin mit der beauftragten Baufirma in dieser Woche der Baubeginn habe terminiert werden können.

Kreuzung in Bühl wird gesperrt

Laut Mitteilung des Kreises ist mit einer Bauzeit von vier Wochen zu rechnen. Damit einher geht eine Sperrung der Kreuzung. Die solle aber nicht für die ganze Bauzeit gelten, sondern allerspätestens am 30. August enden. Das ist auch deswegen geboten, da dann auf der Baustelle in der nördlichen Hauptstraße die Bauferien enden und die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Das führt dann zu erneuten Sperrungen in der Hauptstraße. Bis zum 29. August ist diese aber komplett geöffnet und damit beidseitig befahrbar.

Wie sich die Arbeiten genau auf den Verkehr auswirken, berichtet Matthias Buschert, der Pressesprecher der Stadt Bühl. Demnach muss die Rheinstraße in diesem Bereich ab Donnerstag, 17. August, für etwa zwei Wochen gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie erfolgt über Erlenstraße und Untere Strut zur B3 (Kreisverkehr Bußmatten).

Umleitung ist ausgeschildert

Im weiteren Verlauf werden die Seitenäste in die Obervogt-Haefelin-Straße und die Erlenstraße voll gesperrt. Hier ist als Umleitung die Siemensstraße zur Kreuzung Rheinstraße (B3) beziehungsweise die Erlenstraße zur Kreuzung Industriestraße (B3) vorgesehen. Ziel ist es laut Buschert, die Baustelle bis Ende der Sommerferien abgeschlossen zu haben.

Der Radverkehr wird während der Bauzeit durch die Karlsruher Straße, Obervogt-Haefelin-Straße und Prälat-Fischer-Straße geführt. Bei den Bussen kann die SWEG-Linie 268 vom 17. bis 25. August die Haltestelle Industriegebiet nicht anfahren.