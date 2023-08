Der Theologe Albert Biesinger verfügt über die Gabe, Menschen das Gefühl des „Willkommenseins“ zu vermitteln. Der gebürtige Tübinger ist auch bescheiden genug, sein enormes Wissen nicht zu einer Hürde werden zu lassen: Arroganz liegt ihm fern. Der Professor, Diakon und Autor sucht die Augenhöhe.

Die friedliche Ausstrahlung Biesingers darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er klare Haltungen vertritt und diese von jeher auch in seinem öffentlichen Wirken äußert. An diesem Dienstag wird der Wahl-Bühler 75 Jahre alt.

Auf arbeitsame Kindheit bei Tübingen folgt das Theologiestudium

Aufgewachsen ist Albert Biesinger als ältestes von fünf Kindern auf einem kleinen Bauernhof in Rottenburg am Neckar, wie er erzählt. Schon am frühen Morgen musste er mit anpacken. „Wenn ich zu spät zur Schule kam, gab es ‚Tatzen‘ auf die Hand.“ Sein heiteres Gemüt äußerte sich indes schon damals in Lachanfällen, die sogar manchmal zum Unterrichtsausschluss führten.

Als Kind beschloss er, Pfarrer zu werden, und besuchte später ein Internat, in dem Latein, Griechisch und Hebräisch gelehrt wurden. Auf sein Abitur folgte das Theologiestudium in Tübingen. „Es war eine Zeit des Aufbruchs“, sagt er und verweist auf das Zweite Vatikanische Konzil. „Hans Küng war einer meiner Professoren, ebenso Joseph Ratzinger und Alfons Auer. Ich besuchte auch Vorlesungen evangelischer Theologen.“

Anschließend studierte er Erziehungswissenschaften, da ihn die Religionspädagogik interessierte. Und bereits während seines Theologiestudiums, betont er, sei er zu der Überzeugung gelangt, dass Ehe und Priestertum sich leicht verbinden ließen, wenn die Kirche es nur wollte. Seine künftige Frau sollte er indes erst Jahre später kennenlernen: Sie arbeitete in Freiburg als Kinderkrankenschwester.

Er selbst war an der Theologischen Fakultät Freiburg ab 1974 im Fach Religionspädagogik tätig; seinen Studenten vermittelte er innovative, praxisnahe Ansätze für den Unterricht, Rollenspiele und theologische „Streitgespräche“ etwa. „Die Schüler sollten sich kritisch mit Glaubensfragen auseinandersetzen und eine Relevanz für sich darin erkennen.“

Erste Professur an der Universität Freiburg

1982 wurde Biesinger Professor an der Uni Salzburg. In dieser Stadt erfolgte 1983 seine Weihe zum ständigen Diakon. „Ich war schon immer nah am Leid der Menschen dran“, sagt er dazu. „Das Da-Sein auch in Momenten von Trauer und Verzweiflung empfand ich als meine innere Berufung. Deswegen war ich lange Notfallseelsorger, unter anderem nach dem Amoklauf in Winnenden.“

Ich wollte nie nur theoretisieren, sondern im Auf und Ab am Alltag der Menschen teilnehmen. Albert Biesinger

Theologe

Neben seiner Professur wirkte er also im Salzburger Land, taufte Kinder, verheiratete Paare und „konnte dabei in leuchtende Augen“ sehen. „Ich wollte nie nur theoretisieren, sondern im Auf und Ab am Alltag der Menschen teilnehmen.“ In Salzburg kam er auch mit der von Lateinamerika ausgehenden Befreiungstheologie in Kontakt. „Eine aufregende Zeit. Ich hospitierte unter anderem in Peru in Armenvierteln.“

1991 erfolgte überraschend der Ruf an die Uni Tübingen. Als wichtige Wegstationen dort benennt er die Gründung der „Stiftung Gottesbeziehung“ mit seinem evangelischen Kollegen Friedrich Schweizer. „Da bin ich bis heute aktiv. Aktuell bieten wir ein multimediales, interreligiöses Filmprojekt für Kitas an.“ Zudem rief er das „Institut für berufsorientierte Religionspädagogik“ mit ins Leben. Zum Thema Kirchenpolitik sagt er, 1989 habe er die Kölner Erklärung „Wider die Entmündigung – für eine offene Katholizität“ unterschrieben. „Wir, etwa 200 Uni-Theologen, sprachen uns darin gegen den autoritären Stil von Papst Johannes Paul II. aus.“

Der Wandel wird kommen. Albert Biesinger

Theologe

Für ihn richtungsweisend sei stets die Frage: „Wie würde Jesus heute entscheiden?“ Und wenn man Frauen die Weihe zur Diakonin oder Priesterin verweigere, sei das „eine spirituelle Verirrung“. Damit hat er seine Position definiert. Und an der hält er fest, auch wenn es in Rom „eine dicke Akte“ zu seiner Person gibt, wie er berichtet. „Der Wandel wird kommen“, sagt er.

Am Ende gestattet er noch einen Blick auf sein Privatleben: Er und seine Frau zogen 2013 nach Bühl, weil hier zwei ihrer vier Kinder und sechs ihrer neun Enkel leben. Mit ihnen sucht der Opa gern das Gespräch, zitiert aus den Dialogen sogar in seinen Büchern (zuletzt erschien „Warum kommen wir auf die Welt, wenn wir doch wieder sterben müssen?“). An seinem Geburtstag wird er indes nicht viel reden: Er nimmt in Taizé an einer Schweigewoche teil. Irgendwie passt das zu seinem Zirkel aus „Reflexion und Alltag“. Nun ist eben innere Ruhe angesagt.