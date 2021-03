Das Bild der Innenstadt verändert sich

Denkmalgeschütztes Haus in Bühls Fußgängerzone: Statt Café kommt ein Finanzdienstleister

In Bühls ältestes Uhren- und Schmuckgeschäft ist ein Finanzdienstleister eingezogen. Eigentlich sollte in dem denkmalgeschützten Gebäude in der Fußgängerzone ein Café entstehen.