Der Bühler Kommunalpolitiker Lutz Jäckel hat auch mit 65 noch viele Pläne

Er ist ein Hans Dampf in allen Gassen: Aktivist für seine Stadt Bühl und die Bürger, Kommunalpolitiker und vieles mehr. Und er ist jetzt in einem Alter, in dem viele kürzer treten. Doch Lutz Jäckel bleibt im Unruhestand.

Er ist Bühler, Aktivist für seine Stadt und ihre Bürger im besten Sinne, Ex-Unternehmer, Kommunalpolitiker für die FDP, Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Und er wird 65 Jahre alt.

Fahrrad-Rikscha-Projekt sorgt für Furore

Viele Zeitgenossen denken da an den Ruhestand. Nicht so Lutz Jäckel. Sein Terminkalender ist prallvoll, ihn zu einem Gespräch in die Redaktion zu bekommen ist nicht so einfach.