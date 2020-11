Es muss Ergebnisse geben, das ist so. Auf das Beispiel Altschweier wurde ich nach dem ABB-Interview mit Ortsvorsteher Manfred Müller mehrfach angesprochen. Dass etwas gehen kann, zeigt bei uns das beeindruckende Projekt Seimelgarten. Für das neue Ortszentrum sehe ich gute Chancen für eine Planungsrate im kommenden Haushaltsplan. Dann können wir unsere Ideen auf Papier entwickeln. In jeder Gruppe haben wir auch mindestens ein Mitglied des Ortschaftsrats dabei. Sie haben das Ohr nahe an den Menschen, aber wir reden hier auch über kommunalpolitische Prozesse, und da wissen die Ortschaftsräte, was möglich ist und vor allem was nicht. Das können sie in den Gruppen bereits kommunizieren, bevor man sich verrennt. Überhaupt würde ohne den Einsatz der Ortschaftsräte „Vimbuch neu denken“ bei weitem nicht so gut laufen.