DRK-Kreisverband Bühl/Achern lädt Ukrainer ins Baden-Badener Kino ein

Die Flüchtlingshilfe Bühl/Achern des DRK organisiert einen Kinofilm in ukrainischer Sprache im Cineplex in Baden-Baden. Wie es dazu kam.

Ein heiteres Kinoerlebnis für Geflüchtete aus der Ukraine ermöglicht der Kreisverband Bühl/Achern (KV) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am 9. Dezember im Cineplex Baden-Baden. Ukrainer aus Bühl und Umgebung sind eingeladen, um 14.30 Uhr zum Treffpunkt im Foyer des Kinos zu kommen. Der Film „Sing – Die Show deines Lebens“ startet um 15 Uhr, er läuft auf Ukrainisch.

Platz ist für 220 Personen, wie Sophia Steinel von der KV-Migrationsberatung für Erwachsene mitteilt. Die Aktion ist Teil der Integrationsprojekte für ukrainische Geflüchtete, die das Deutsche Rote Kreuz durch Spenden möglich macht. Bei der Werbung unterstützt Hasmik Galstyan, wie Steinel berichtet.

„Sie ist in Bühl und Rastatt als Flüchtlingssozialarbeiterin im Einsatz. In beiden Städten hat sie auf den Film hingewiesen.“ Außerdem mache der Kreisverband über soziale Medien und Flyer auf das Projekt aufmerksam, jeweils in deutscher und ukrainischer Sprache.

Der Kino-Besuch in Baden-Baden ist nicht das erste Projekt in der DRK-Integrationsarbeit

Die Idee, Flüchtlingen einen Gratis-Besuch im Kino zu ermöglichen, ist nicht neu: Antonella Errico, in der DRK-Integrationsarbeit und somit auch im Café International tätig – eine Kooperation mit der Stadt Bühl –, erzählt von ähnlichen Projekten vor der Pandemie.

„In den vergangenen zwei Jahren erhielten die Familien, die das Café besuchen, aufgrund der Auflagen nur Gutscheine, um online einen Kinofilm anschauen zu können. Nun knüpfen wir wieder an die analogen Kinobesuche an.

Am 29. Dezember ab 12 Uhr können alle Besucher des Café International im Cineplex ‚Strange World‘ schauen, wie ‚Sing‘ ein Disney-Computeranimationsfilm für die ganze Familie.“ „Strange World“ sei allerdings deutsch synchronisiert und somit für alle geeignet.

Allein in Bühl sind laut Steinel derzeit offiziell 295 ukrainische Geflüchtete gemeldet. Die Dunkelziffer liege weit höher, betont sie. „Natürlich werden nicht alle Interesse an dem Film haben. Wir gehen aber davon aus, dass das Kino recht voll wird.“

Die Mitarbeiter des Kreisverbandes haben ihr zufolge eigens für den Termin am 9. Dezember Geld gesammelt, um ukrainischen Familien ein schönes Erlebnis zu gestalten. „Sie tragen nun mit 500 Euro dazu bei. So können die Besucher auch zu Popcorn eingeladen werden.“

Es handelt sich um ein spezielles Angebot des Verleihers. Mirko Heck, Kinobetreiber

Kinobetreiber Mirko Heck erhalte angesichts der Zielgruppe Unterstützung vom Verleih, um den Film kostenlos anbieten zu können. „Es wäre natürlich auch im Sinne der Integration toll gewesen, wenn ‚Sing‘ zusätzlich deutsche Untertitel hätte“, sagt Antonella Errico.

Die, so Mirko Heck auf Presseanfrage, gebe es in diesem Fall gar nicht: „Der Film wurde extra für Flüchtlinge ins Ukrainische übersetzt. Es handelt sich um ein spezielles Angebot des Verleihers mit dem Ziel, insbesondere den Kindern, die so böse Zeiten hautnah erleben müssen, ein paar Stunden Fröhlichkeit zu schenken, sie vom Alltag abzulenken. Bewusst wurde daher ein Kinderfilm ausgewählt.“

Von anderen Kinobetreibern etwa in Karlsruhe sei das Projekt bereits „mit großem Erfolg“ ausgeführt worden. Auch der Inhaber des Cineplex Baden-Baden, Matthias Schweikert, sei sozialen Ansätzen gegenüber „immer sehr hellhörig“. „Der Film kommt mit wenig Sprache aus. Ich denke, dass die Kinder herzhaft lachen werden.“